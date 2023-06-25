Какие ежедневные привычки разрушают вашу печень: врач назвал всего 4 фактора

Прием витаминов

Обычно мы принимаем витамины, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Но витамины, особенно те, которые растворяются в жирах, а это витамин А, D, Е и К, могут накапливаться в организме и приводить к гипервитаминозу. А это негативно влияет на печень.

Лечение парацетамолом

Печень расщепляет токсины, в том числе и те, которые содержатся в лекарствах. Парацетамол является безопасным для употребления, но только в рекомендованных дозах. При употреблении в больших дозах, он может стать для печени токсичным.

Любовь к фруктам

Фрукты содержат фруктозу, которая при чрезмерном употреблении фруктов может накапливаться в организме и превращаться в жир. Это может привести к "жирной печени", что является одной из причин развития цирроза печени.

Лишний вес

Лишние килограммы могут указывать на то, что в клетках печени накапливается лишний жир. А это может привести к так называемой жирной печени, которая со временем может перерасти в фиброз или цирроз.

Как защитить печень

"В первую очередь, важно знать, что вы можете контролировать эти факторы. Вы можете выбирать более здоровое питание, уменьшить употребление лекарств, контролировать свой вес и употреблять витамины в разумных количествах. Важно обратиться к врачу, если вы почувствуете боль в верхней части живота или у вас есть другие симптомы, которые могут указывать на проблемы с печенью. Помните, ваше здоровье - в ваших руках!" - дал рекомендации врач.