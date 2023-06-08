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Комаровский назвал главную угрозу для здоровья украинцев после подрыва Каховской ГЭС

Фото: Комаровский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Последствия этой катастрофы пока что невозможно оценить, ведь вода продолжает прибывать в села и города Херсонской области.

Какие результаты этой трагедии могут быть для здоровья украинцев рассказал в Instagram заслуженный педиатр Евгений Комаровский.

Комаровский объяснил риски для здоровья после подрыва Каховской дамбы

По словам медика, мины, которые дрейфуют в воде - естественно, являются очень опасными. Также небезопасны и токсические продукты, которые попадают в воду.

"Но есть более конкретные риски, на которые мы можем влиять", - отметил эксперт.

Пищевая безопасность

По словам Комаровского, существует большой риск заразиться кишечной инфекцией.

"Многие забывают, что Днепр впадает в Черное море. Это сотни тысяч кубометров воды из выгребных ям и туалетов, канализаций, сотни тысяч погибшей рыбы, которые попадут в море", - сказал врач.

От дельты Днепра до Черного моря - расстояние 100 километров, отмечает Комаровский. Самый главный риск от катастрофы - это зараженная вода.

"Когда речь идет о кишечных инфекциях - это не только кишечная палочка и сальмонелла. Все это будет в воде", - сказал он.

Как уберечься от инфекций

Комаровский еще раз напоминает, что вода для использования в пищу должна быть только бутилированная.

"Если у вас нет доступа к бутилированной воде - то вода должна быть только кипяченая. Кипятить ее надо не менее 5 минут", - отметил доктор.

Читайте также, что происходит сейчас в затопленных городах после подрыва Каховской ГЭС.

А еще рассказывали о том, что люди на оккупированной территории Херсонской области оказались в западне.

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катастрофаКаховская ГЭСпоследствияДоктор Комаровский