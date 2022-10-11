Какие продукты категорически нельзя давать домашним животным: могут серьезно навредить им

Пищевая аллергия (пищевая гиперчувствительность) у домашних животных встречается очень часто.

По словам эксперта, она является остроконечной реакцией иммунной системы на один или несколько источников белка, углеводов или любой другой компонент рациона животного.

Среди продуктов, вызывающих аллергию, выделяют:

Курицу;

Говядину;

Молочные продукты;

Пшеничный глютен;

Индивидуальные аллергены: рыба, рис, кукуруза и бобовые.

Также есть наиболее опасные продукты-аллергены. В них входят:

Морепродукты;

Рис, кукуруза, бобовые, манка, ячмень;

Яйца;

Молочные продукты;

Фрукты;

Мед;

Сладости;

Выпечка.

Также специалист назвала основной перечень симптомов пищевой аллергии:

Зуд, гиперемия (покраснение) кожи;

Шелушение и сухость кожи;

Неприятный запах от кожи, шерсти, ушей или лап;

Выпадение шерсти;

Частое расчесывание и вылизывание участков тела;

Влажные подмышки и грудь;

Чихание;

Слезотечение;

Отек мордашки, глаз или ушей;

Изменения в аппетите;

Рвота и диарея.

Поэтому, если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных симптомов у своего домашнего любимца, то необходимо немедленно обратиться к врачу. Основное лечение - исключение из рациона продуктов-аллергенов.