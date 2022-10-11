Какие продукты категорически нельзя давать домашним животным: могут серьезно навредить им

Часто четырехлапый друг выпрашивает у человека что-нибудь вкусненькое. Поэтому иногда хозяева балуют животных тортиками или конфетами, но лучше об этом забыть. Все потому, что некоторые продукты могут серьезно навредить домашним питомцам.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихологиня Лилия Лободина в Instagram.
Пищевая аллергия (пищевая гиперчувствительность) у домашних животных встречается очень часто.
По словам эксперта, она является остроконечной реакцией иммунной системы на один или несколько источников белка, углеводов или любой другой компонент рациона животного.
Среди продуктов, вызывающих аллергию, выделяют:
Также есть наиболее опасные продукты-аллергены. В них входят:
Также специалист назвала основной перечень симптомов пищевой аллергии:
Поэтому, если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных симптомов у своего домашнего любимца, то необходимо немедленно обратиться к врачу. Основное лечение - исключение из рациона продуктов-аллергенов.
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