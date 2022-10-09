Какие чувства люди часто путают с настоящей любовью

Встретить любовь своей жизни мечтает каждый человек на земле. Кому-то везет, и они встречают свою половинку в юности или молодости и сразу понимают - чувства серьезные. А кто-то годами ищет человека, с которым будет уютно, спокойно и радостно.

Какие другие чувства и состояния люди часто путают с настоящей любовью - читайте ниже.

Ощущение комфорта

В жизни нам часто встречаются люди, с которыми приятно находиться рядом и общение дает ощущение тепла и безопасности. Если такие ощущения наблюдаются во время общения с противоположным полом, то это не значит, что между вами есть любовь. Обычно это просто ощущение комфорта и уюта.

Общий язык

Взаимопонимание и общий язык можно найти практически с любым человеком, если задаться такой целью и приложить к этому усилия. Эмоциональная связь часто бывает между людьми, у которых общие взгляды на жизнь, интересы и точка зрения по важным темам.

Но эмоциональная связь не говорит о том, что между людьми есть любовь. Обычно это близость и ощущение единства с другим человеком. Любовь тут есть скорее только к предмету общего интереса.

Грусть по прошлой любви

После разрыва с партнером на душе у человека горько, неприятно, временами печально и одиноко. Со временем все плохое начинает забываться, а в памяти начинают всплывать только позитивные моменты.

Человеку начинает казаться, что он упустил свое счастье и разрушил собственную любовь. Но это только иллюзия - прошлые отношения просто романтизируются.

Связь после одиночества

Многие люди страдают от одиночества и используют любую возможность, чтобы от нее избавиться. В результате даже самый невинный флирт или знак внимания может показаться настоящими чувствами. Понятно, что к реальности это не имеет никакого отношения.

Психологи рекомендуют не делать поспешных выводов в начале различных отношений и симпатий. Но и оставаться все время настороженными тоже не стоит - это может разрушить хорошие и теплые отношения.