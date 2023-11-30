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Какие признаки дефицита витаминов у детей: врач назвала самые заметные симптомы

Врач назвала признаки дефицита витаминов у детей (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Витамины людям нужны в небольшом количестве, но они играют немаловажную роль во влиянии на рост и развитие ребенка. Недостаток витаминов приводит к специфическим симптомам и болезням.

Как визуально заподозрить дефицит определенных витаминов у ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога и семейного врача Юлии Коваль в Instagram.

Проблемы с волосами

Выпадение волос: дефицит железа, цинка, биотина

Сухие и тусклые волосы: дефицит всех макронутриентов, дефицит витаминов А и Е

Ломкость волос: дефицит макронутриентов (белков, жиров, углеводов), биотина В7, железа

Алопеция: дефицит макронутриентов, цинка, витаминов группы В

Поражение слизистой рта и губ

Ангулярный стоматит (заеды): дефицит В2, В6, В12

Атрофия сосочков языка: дефицит ниацина

Кровоточивость десен: дефицит витамина С

Хейлит (воспаление губ): дефицит В2, В6

Глоссит (воспаление языка): дефицит ниацина, фолиевой кислоты, витаминов группы В

Пурпурный язык: дефицит В12

Кожные проблемы

Фолликулярный кератоз: дефицит витамина А, Е, С

Пероральный и перианальный дерматит: дефицит цинка

Экхимозы, петехии: дефицит витамина С, К

Эритема, гиперпигментация: дефицит ниацина

Себорейный дерматит: дефицит витамина В2, В6, ниацина

Изменения в конечностях

Genu valgum, varum (x- и о-образное искривление конечностей): дефицит витамина Д

Выпадение глубоких сухожильных рефлексов нижних конечностей: дефицит В1, В12

Поражение глаз

Пятна бито: дефицит витамина А

Реваскуляризация роговицы: дефицит витамина В2

Сухость (ксероз) конъюнктивы: дефицит витамина А

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