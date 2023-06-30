Какие ядовитые змеи водятся в Украине и как их распознать: советы, которые спасут жизнь

Степная гадюка

Этот пресмыкающийся обычно живет в степях и лесостепях южных и восточных областей Украины, однако редко может встретиться в горных районах Карпат.

Главное, по чему вы сможете ее отличить, окрас. Он у степной гадюки в коричневых или бурых тонах, а ее спину всегда украшает более зигзагообразная полоска.

Отметим, что именно эта змея наиболее опасная среди ядовитых змей Украины. Один ее укус содержит большое количество токсического яда.

Степная гадюка (фото: Википедия)

Гадюка Никольского

Эту змею вы вряд ли встретите в рядовой местности, ведь она водится только в лесостепной части Левобережья. Первое, что в ней поражает, это размер. Ведь гадюка Никопольского является самой большой из всех ядовитых змей Украины - ее длина может превышать 80 сантиметров!

Цвет у змеи темно-черный, без полосок и узоров.

Гадюка Никопольского (фото: lifecollection.top)

Гадюка обычная

Наиболее вероятно, что эту змею вы могли встретить за городом в лесах, на болоте или даже на огороде.

На спине у нее характерные зигзаги, хотя можно увидеть и полностью черных представительниц этого вида.

Несмотря на сравнительно маленькие размеры укуса гадюки обыкновенной может быть достаточно опасным, поэтому не пренебрегайте медицинской помощью.

Гадюка обычная (фото: Википедия)

Каспийский полоз

Полоз водится в степях Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей. Он является самой большой змеей не только в Украине, но и в Европе. В редких случаях - 2,5 метра в длину!

Интересно, что каспийский полоз не ядовитый, однако для защиты природа наделила его 22 острыми зубами.

Когда к пресмыкающемуся приближается человек, он сворачивается кольцами и "бросается" на врага. Таким образом, он стремится укусить за лицо или шею.

Кстати, в середине XX века в Европе два человека погибли от потери крови после укусов полоза в шею.

Каспийский, или желтобрюхий полоз (фото: Википедия)

Эскулапов полоз

От предыдущего этот полоз отличается только размерами и распространенностью, ведь встречается очень редко в Кировоградской области.

Эскулапов полоз (фото: Википедия)

Что делать, если укусила змея

Хотя летальные случаи от яда гадюки крайне редкие, не пренебрегайте обращениями за профессиональной медицинской помощью.

Особенно опасны укусы для детей, пожилых людей и людей с пониженным иммунитетом.

В тяжелых случаях через 15-30 минут возможны головокружение, тошнота, рвота, диарея, бледность кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия, потеря сознания, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Первая медицинская помощь при укусе гадюки

Соблюдайте несколько простых правил:

сохраняйте покой и пытайтесь не двигаться

пейте много воды

место укуса обработайте антисептиком

снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь

если есть, выпейте 1-2 таблетки против аллергии.

приложите к ране лед, обернутый в ткань по возможности

при транспортировке положите пораженную конечность на возвышение

Ни в коем случае не высасывайте яд, ведь таким образом увеличивается вероятность заражения, в том числе и для человека, желающего высосать яд.

Также нельзя накладывать жгут, прижигать рану и употреблять алкоголь.

В больнице пострадавшему введут нужную дозу антитоксина.