Какие масла категорически не подходят для жарки: диетолог назвал список

Почему частые жарки блюд бесполезны?

Жареные блюда пользуются популярностью в традиционных кухнях и быстром питании, но частое употребление может вредить здоровью, в зависимости от типа масла.

Для жарки лучше всего подходят масла с высокой стабильностью при нагревании, например оливковое, кокосовое и топленое масло. Масла с высоким содержанием полиненасыщенных жиров (кукурузное, соевое) менее пригодны, так как при нагревании они образуют вредные соединения.

Злоупотребление жареной пищей увеличивает потребление калорий, что может привести к лишнему весу.

Животные жиры

Животные жиры, такие как сало и топленое масло, прекрасны для жарки, придавая блюдам вкус и хрусткость. Они обычно содержат насыщенные и мононенасыщенные жиры, что делает их устойчивыми к высоким температурам. Однако состав жирных кислот может варьироваться в зависимости от рациона животного. К примеру, животные на зерновом корме имеют больше полиненасыщенных жиров.

Кокосовое масло

Более 90% жиров в кокосовом масле насыщены, оно выдерживает высокую температуру, однако вкусовые качества могут быть неоднозначными.

Оливковое масло

Это масло содержит много мононенасыщенных жиров, стабильных при нагревании, но его вкус может ухудшаться при длительном использовании.

Масло авокадо

Имеет схожий состав на оливковую, с высокой точкой дымления (270°C).

Арахисовое масло

Хотя имеет высокую точку дымления (230°C), содержит 32% полиненасыщенных жиров, что делает его менее стабильным.

Пальмовое масло

Устойчиво к нагреву, но производство вызывает экологические беспокойства.

Какие масла не подходят для жарки

Это растительные масла с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, такие как: соевое, кукурузное, рапсовое, хлопковое, сафлоровое, подсолнечное, кунжутное, а также рисовых отрубей и виноградных косточек.

Использование этих масел для жарки приводит к образованию большого количества окисленных жирных кислот и потенциально вредных соединений.

Жарение добавляет калорий в блюда, поэтому следует ограничить употребление жареного, особенно для людей с семейной историей ожирения. Если вы все же решите жарить, лучше использовать сало, топленое масло, кокосовое или оливковое масло.