Какие ограничения будут действовать для не вакцинированных детей от кори: объяснение Минздрава

Какие ограничения будут действовать для не вакцинированных детей

"Вакцинация защищает ребенка от кори. Некоторые дети не могут быть вакцинированы из-за медицинских противопоказаний. Для их безопасного посещения школ, детских садов, детских лагерей, спортивных секций и других коллективов, другие дети, у которых нет противопоказаний, должны быть вакцинированы по календарю прививок", - объясняют в Минздраве.

Если родители отказываются вакцинировать ребенка, у которого отсутствуют противопоказания к вакцинации, он может реализовывать свое право на обучение дистанционно или по индивидуальной форме обучения (например, семейной).

Отметим, что противопоказаниями для вакцинации против кори являются врожденные иммунодефицитные состояния, аллергические реакции на вакцину, онкологические заболевания или проведение химиотерапии.

Почему важно, чтобы дети в коллективах были привиты

"Это защитит их жизнь и здоровье, ведь вакцины разрабатываются для защиты от инфекций, которые могут серьезно навредить здоровью ребенка", - отмечают медики.

В детских коллективах очень высок риск распространения различных инфекций, который можно предотвратить только путем создания коллективного иммунитета.

"Не вакцинированные дети ставят под угрозу здоровье детей, которые из-за серьезных заболеваний имеют противопоказания к вакцинации от отдельных болезней, и поэтому могут полагаться только на защиту, которую дает коллективный иммунитет", - говорят специалисты.

Если охват вакцинацией уменьшается, это приводит к вспышкам болезней.

"Если у вашего ребенка нет прививок от кори или других прививок, которые определены календарем, как можно скорее обратитесь к семейному врачу, чтобы догнать пропущенное. Он разработает индивидуальный график вакцинации с учетом возраста. Вакцина есть", - призывают в Минздраве.

Также отметим, что корь может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.