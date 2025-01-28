Какие куры несут синие яйца, где и за сколько эту породу можно купить в Украине

Куры, которые несут синие яйца, поражают не только своей необычностью, но и вызывают настоящий интерес среди фермеров и гурманов. Оказывается, такие куры есть и в Украине.
Какие куры несут синие яйца, можно ли купить таких кур в Украине и насколько эти яйца полезны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Редкие голубые яйца - это не фантазия, а реальность, которую обеспечивают уникальные породы кур. Самой известной среди них является Араукана - птица с яркой внешностью и южноамериканскими корнями. Выведена эта порода была в Чили.
Кроме Арауканы, синие яйца несут также куры пород Амераукана и Легендс Эгу Блю. Еще есть породы Дунсян и Луши из Китая.
Особенность цвета таких яиц - это не результат окрашивания, а генетика. Из-за специфического фермента ооциан скорлупа окрашивается в синий цвет, и цвет сохраняется как снаружи, так и внутри.
Также яйца могут иметь зеленоватый оттенок или бирюзовый. Яркость цвета зависит от температуры воздуха. Чем она выше - тем ярче окраска.
Кроме того, куры таких пород имеют красивый декоративный вид и часто становятся любимцами во дворах.
Спрос на кур Араукана в Украине растет, но их можно найти в ограниченном количестве.
Выбор кур лучше всего осуществлять через проверенные фермерские хозяйства или специализированные площадки (интернет-магазины)
Ориентировочные цены:
Перед покупкой стоит спросить продавца о ветеринарном паспорте птицы и условиях ее выращивания.
Как выглядят голубые яйца (фото: flickr.com/sallypnut)
Синие яйца привлекают внимание не только цветом, но и своими свойствами. Они богаты, как и обычные яйца, на:
Считается, что из-за условий содержания кур таких пород их яйца содержат меньше холестерина, хотя это зависит от рациона птиц. Большинство ученых считает, что польза голубых яиц не намного выше пользы обычных.
Окрашивание яиц - распространенная практика для подделки, поэтому важно знать, как отличить натуральный продукт:
Цвет изнутри: настоящие синие яйца имеют скорлупу, которая окрашена и изнутри, а не только снаружи.
Равномерность цвета: натуральная скорлупа ровная, без пятен или неровностей.
Тест на запах: крашеные яйца могут иметь характерный запах красителя.
Упаковка и производитель: в проверенных фермах или магазинах яйца маркируют в соответствии с породой кур.
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При написании материала использованы источники: Центр птицеводства Украины, National Geographic, Википедия, papugainfo.