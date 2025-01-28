Какие куры несут синие яйца, где и за сколько эту породу можно купить в Украине

Какие куры несут синие яйца

Редкие голубые яйца - это не фантазия, а реальность, которую обеспечивают уникальные породы кур. Самой известной среди них является Араукана - птица с яркой внешностью и южноамериканскими корнями. Выведена эта порода была в Чили.

Кроме Арауканы, синие яйца несут также куры пород Амераукана и Легендс Эгу Блю. Еще есть породы Дунсян и Луши из Китая.

Особенность цвета таких яиц - это не результат окрашивания, а генетика. Из-за специфического фермента ооциан скорлупа окрашивается в синий цвет, и цвет сохраняется как снаружи, так и внутри.

Также яйца могут иметь зеленоватый оттенок или бирюзовый. Яркость цвета зависит от температуры воздуха. Чем она выше - тем ярче окраска.

Кроме того, куры таких пород имеют красивый декоративный вид и часто становятся любимцами во дворах.

Можно ли купить кур Араукана в Украине

Спрос на кур Араукана в Украине растет, но их можно найти в ограниченном количестве.

Выбор кур лучше всего осуществлять через проверенные фермерские хозяйства или специализированные площадки (интернет-магазины)

Ориентировочные цены:

Суточные цыплята: 150-300 грн за одного

Взрослые куры: 700-1500 грн в зависимости от возраста

Перед покупкой стоит спросить продавца о ветеринарном паспорте птицы и условиях ее выращивания.

Как выглядят голубые яйца (фото: flickr.com/sallypnut)

Синие яйца полезны или нет?

Синие яйца привлекают внимание не только цветом, но и своими свойствами. Они богаты, как и обычные яйца, на:

Белок и полезные жиры, необходимые для поддержания энергии и здоровья.

Каротиноиды, придающие желткам яркий оранжевый оттенок и полезные для зрения.

Считается, что из-за условий содержания кур таких пород их яйца содержат меньше холестерина, хотя это зависит от рациона птиц. Большинство ученых считает, что польза голубых яиц не намного выше пользы обычных.

Как отличить настоящие синие яйца от поддельных

Окрашивание яиц - распространенная практика для подделки, поэтому важно знать, как отличить натуральный продукт:

Цвет изнутри: настоящие синие яйца имеют скорлупу, которая окрашена и изнутри, а не только снаружи.

Равномерность цвета: натуральная скорлупа ровная, без пятен или неровностей.

Тест на запах: крашеные яйца могут иметь характерный запах красителя.

Упаковка и производитель: в проверенных фермах или магазинах яйца маркируют в соответствии с породой кур.