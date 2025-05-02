Какие коктейли можно на диете: эксперт назвал напитки с минимумом сахара и калорий

Желание выпить коктейль и при этом не набирать лишний вес - возможно ли это? Оказывается, да и для этого нужно не только придерживаться ограничений по количеству коктейлей. Но и выбирать те, которые не навредят фигуре.

Какие коктейли можно позволить себе во время диеты, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) владелец самой большой коллекции алкоголя в Украине, исследователь культуры напитков и сторонник осознанного потребления Александр Карпусь.

По словам эксперта, коктейли могут быть частью здорового образа жизни, если употреблять их умеренно и одновременно заботиться не только о теле, но и об эмоциональном состоянии и мыслях.

"Если вопрос о весе, то один коктейль (даже сладкий) не разрушит ваших результатов. Проблема обычно не в напитках, а в регулярном переедании, недостатке физической активности или хроническом стрессе", - отмечает Александр Карпусь.

Он также советует употреблять коктейли с низким содержанием сахара и калорий, которые лучше всего подходят для здорового образа жизни.

"Если вы пьете в меру, то любой коктейль не станет угрозой вашему здоровью. Но если вы внимательно считаете калории, вот несколько менее "вредных" вариантов: Gin&Tonic, Vodka Soda, Rickey, Scotch&Soda, Dry Martini. Однако, если вы привыкли к сладким, ярким вкусам, эти коктейли могут показаться "скучными" - это вопрос вкусовой привычки", - говорит эксперт.

Александр Карпусь объяснил, почему стоит выбирать прозрачные напитки даже в коктейлях

"Также советую отдавать предпочтение прозрачному алкоголю - белому рому, водке, джину (особенно стиля London Dry) и белой текиле, поскольку они содержат меньше сахара", - добавил он. Эксперт Александр Карпусь назвал коктейли, которые можно позволить себе во время диеты (фото из личного архива)

Еще эксперт советует быть осторожными со вкусовыми ромами и джинами, поскольку они часто содержат сахар. А еще добавленный сахар часто встречается в большинстве коньяков и бренди.

"Хорошим вариантом также является сухое белое или красное вино: минимум калорий, максимум элегантности", - говорит Карпусь.

А чтобы коктейли не вредили здоровью, эксперт советует ограничить употребление до 2-3 раз в неделю и выбирать не крепкий напиток, после еды и разбавленный с водой.