Какие доступные вещества залить в туалетный бачок, чтобы он засиял как новый

Почему в туалетном бачке появляется грязь?

При испарении жесткой воды образуется известковый налет, результат действия кальция и магния, которые оседают на поверхностях в ванной, раковине, кранах, трубах, а также в бачке и на дне унитаза.

Сливной бачок унитаза имеет склонность быстро загрязняться, что может привести к утечке воды или поломке сливного механизма, а также к появлению следов ржавчины на чаше унитаза. Величина образования налета зависит от жесткости воды.

Налет может быть двух видов: ржавый, возникающий из-за повышенного содержания железа в воде (из-за старых ржавых труб) и известковый, что свидетельствует о высокой концентрации кальция и других солей.

Если не чистить бачок, то механизм слива скоро сломается (фото: Freepik.com)

Почему нужно чистить сливной бачок унитаза?

Осадки и грязь, накапливающиеся под силиконовым клапаном сливного механизма, могут вызвать протекание из-за нарушения герметичности. Кроме того, налет и ржавчина быстро повреждают резиновые и силиконовые прокладки, а также пластиковые части системы слива и налива.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется периодически (раз в 6-12 месяцев) проводить профилактическую очистку сливного бачка.

Перед очисткой необходимо перекрыть подачу воды, слить ее из бачка и подготовить инструменты и сухие тряпки. Сняв крышку бачка, можно приступать к работе.

Автомобильный электролит - неплохое средство против грязи внутри бачка (фото: Freepik.com)

Какие средства можно использовать для очистки бачка?

Лимонная кислота. Засыпьте в бачок несколько пакетиков лимонной кислоты, залейте горячей водой и оставьте на несколько часов. Кислота растворит известковый налет и ржавчину.

Уксус. Промойте пустой бачок мыльным раствором, затем вылейте уксус на наиболее загрязненные участки и оставьте на несколько часов. После этого стенки бачка протрите губкой с теплой водой. Уксус может повредить резиновые детали, поэтому перед началом работы снимите их.

Пищевая сода. Нанесите толстый слой соды на влажную поверхность вечером, а утром смойте влажной тряпкой. Сода эффективно борется с загрязнениями сантехники, безопасна для здоровья и доступна по цене.

Нашатырный спирт и перекись водорода. Смешайте эти ингредиенты в пропорции 20 к 1, смочите тряпку и уложите ее на наиболее загрязненные участки. Оставьте на 8 часов, затем тщательно промойте.

Газированные напитки. Залейте в пустой бачок любой газированный напиток (Coca-Cola, 7Up, Pepsi, Sprite) и оставьте на ночь. Утром спустите жидкость и протрите стенки губкой. Газированные напитки помогут также очистить трубы от жира.

Стиральный порошок. Наполните бачок теплой водой с растворенным стиральным порошком, оставьте на несколько часов, затем спустите воду и протрите бачок губкой или щеткой.

Отбеливающая зубная паста. Проколите тюбик в нескольких местах и окуните его в бачок. Паста будет постепенно растворяться в воде, предотвращая образование известкового налета и освежая воздух в туалете.

Автомобильный электролит. Использование автомобильного электролита с серной кислотой - эффективный способ удаления ржавчины и известкового налета. Однако следует быть осторожным, поскольку серная кислота агрессивна и может повредить резиновые и пластиковые детали бачка.

Кондиционер для белья. Он выполняет роль освежителя, устраняет неприятный запах и предотвращает образование известкового налета, оставляя на стенках защитную пленку.

Для экономии залейте наполовину водой и наполовину кондиционером пластиковую бутылку, сделайте несколько отверстий в крышке и поставьте в бачок. Теперь каждый смыв будет сопровождаться приятным ароматом, а унитаз будет самоочищаться.