Какие бесплатные обследования позволяют выявить рак на ранних стадиях

Какие обследования можно сделать

Онкологические болезни являются вызовом для всего мира. Онкология обычно развивается бессимптомно и дает о себе знать уже на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно. Но большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях.

Маммография. Исследование молочных желез рентгеновским методом. Оно выполняется для выявления патологических конфигураций в молочных железах для ранней диагностики новообразований.

Колоноскопия. Обследование для оценки состояния слизистой прямой и толстой кишки, выявление аномалий и проведение биопсии ткани с подозрительного участка.

Гистероскопия. Современное средство обследования полости матки и цервикального канала. Проводится для выявления внутриматочной патологии на ранних этапах, когда она еще не видна на УЗИ.

Гастроскопия (эзофагогастродуоденоскопия). Исследование пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки. Позволяет выявить новообразование на ранних этапах, а также при необходимости взять материал для биопсии, еще до того, как появятся специфические симптомы, или до того, как их можно увидеть на рентгенограмме или с помощью УЗИ.

Цистоскопия. Эндоскопическое обследование уретры и мочевого пузыря с возможностью забрать материал для биопсии и осуществить визуализацию новообразований.

Бронхоскопия. Эндоскопическое исследование дыхательных путей: гортани, трахеи и бронхов, позволяющее выявить заболевания слизистых оболочек этих органов, а также при необходимости взять образцы ткани биопсией.

Как получить направление

Эти обследования по назначению врача бесплатны для пациентов.

В медицинскую услугу входит:

диагностическая или лечебная процедура с анестезией, при необходимости

гистологическое исследование взятого материала, при необходимости

анализ и описание результатов исследования

Основанием для предоставления данных медицинских услуг бесплатно является электронное направление от семейного или лечащего врача. Пройти исследование бесплатно можно в любых учреждениях, заключивших договор с НСЗУ на соответствующую услугу. В частности - частных.