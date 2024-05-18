Эти 7 напитков помогут быстро снять тревогу и напряжение. Их советуют диетологи

Чай из ромашки

Если вы когда-нибудь боролись с бессонницей, то уже слышали, что ромашка имеет очень большую эффективность в успокоении нервной системы. Она не только уменьшает тревогу, но и улучшает сон.

"Чай из ромашки полезен для лечения тревоги благодаря активному ингредиенту апигенина. Апигенин - это флавоноидное соединение, содержащееся в ромашке. И еще оно оказывает противовоспалительное действие", - рассказал эксперт по здоровому питанию Ван На Чан.

Как указывают некоторые исследования, экстракт ромашки облегчает тревогу, улучшает настроение, облегчает боль.

Зеленый чай

Зеленый чай является популярным напитком, который связывается со многими преимуществами для здоровья, такими как уменьшение воспаления, повышение уровня сахара в крови и улучшение пищеварения.

Низкая тревожность может быть еще одним преимуществом, которое следует добавить в этот список. Зеленый чай богат специфической аминокислотой под названием L-теанин, которая связана с лучшим настроением и снижением симптомов тревоги.

Одно из исследований показало, что прием 200-400 мг L-теанина может значительно снизить тревогу и стресс. Следует отметить, что количество L-теанина в одной чашке зеленого чая колеблется от 8 до 30 мг.

100% фруктовый сок

Потребление фруктов и овощей полезно для общего здоровья, но вы знали, что они могут влиять на настроение? Тревога и депрессия связаны с низким уровнем антиоксидантов в организме.

Низкий уровень антиоксидантов может означать более высокий уровень окислительного стресса и воспаления, что может сделать вас более склонными к тревоге.

И хотя диетологи советуют употреблять целые фрукты и овощи, там еще много клетчатки, даже один стакан 100% сока может повысить настроение. Исследования показывают, что у тех, кто регулярно в течение дня употреблял 100% фруктовый сок, имели уменьшение симптомов тревоги.

Вода

Чувствуете себя капризным и нервным? Налейте себе стакан воды.

"Это поддерживает кровообращение в нашем теле и имеет важное значение для доставки питательных веществ и источников энергии в наш мозг. Исследования показали повышение уровня депрессии и тревоги у людей, которые пьют меньше воды", - говорит кулинарный диетолог Лаура М. Али.

Механизм воздействия воды на уровень норадреналина, нейромедиатора, играющего важную роль в реакции нашего организма на стресс, до сих пор не очень понятен ученым. Однако было доказано, что даже небольшого уровня гидратации достаточно, чтобы вызвать такие эмоции, как гнев, враждебность, напряжение и депрессия.

Если обычная вода вам не очень нравится, добавьте в нее лимон, лайм, базилик, клубнику.

Молоко

Диета, богатая кальцием, может быть полезна вашему настроению. Исследование показало, что те, кто употреблял больше кальция, меньше испытывали стресс и тревогу. Один стакан молока с низким содержанием жира обеспечивает почти 25% вашей суточной нормы кальция.

Ферментированные напитки

Ученые уже не раз говорили о связи мозга и кишечника, поэтому такие напитки, как чайный гриб и кефир, содержащие пробиотики, могут быть полезны для улучшения настроения.

"Кефир - это молочный напиток природного брожения, содержащий активные здоровые бактерии Lactobacillus, которые важны для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта, а также могут играть роль в поддержании здоровья мозга. Некоторые ранние исследования показали, что Lactobacillus помогает уменьшить тревогу. Эти пробиотические бактерии угнетают воспаление в нашем мозге, что усиливает сигнализацию в нашем мозге об высвобождении гормона серотонина, известного своим успокаивающим действием", - подчеркивает Али.

Имбирный чай

Имбирь хорошо известен своей способностью бороться с воспалениями. Тревога и воспаление связаны между собой, поэтому чашка теплого имбирного чая может улучшить ваше настроение.