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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак (фото)

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена наследника британского престола, Кейт Миддлтон, которая страдает онкологическим заболеванием, впервые за последние шесть месяцев появилась на публике. Она присутствовала на церемонии Trooping the Colour в Лондоне вместе с мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми.

Это мероприятие включает торжественное вынесение государственного флага и символически отмечает день рождения монарха.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсеть X.

Как выглядит сейчас Кейт Миддлтон

Кейт отправилась в конном экипаже из Букингемского дворца вместе с детьми пары - 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи - наблюдать за церемонией из здания рядом с парадной площадкой.

Кейт выбрала белый наряд с черной каймой и широкополую шляпу. Несмотря на улыбку и большое количество макияжа, она выглядела уставшей и похудевшей.

Ранее жена наследника британского престола сообщила, что ее лечение от онкологического заболевания продвигается успешно.

В распространенном принцессой сообщении говорится, что 15 июня она впервые после своей госпитализации в конце 2023 года примет участие в официальном мероприятии.

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Кейт МиддлтонКоролевская семьяБританская королевская семья