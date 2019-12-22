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Кейт Міддлтон і принц Вільям готують сенсаційну заяву: що відомо

STYLERПерсони    22.12.2019 - 19:30
Кейт Міддлтон і принц Вільям готують сенсаційну заяву: що відомо
Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські планують здивувати шанувальників

Кейт Міддлтон і принц Вільям готують для своїх шанувальників несподівані новини. Про це заявив королівський експерт Амід Скобi, який був присутній на недавньому секретному брифінгу в Букінгемському будинку, передає Heirpod ABC.

Скобi заявив, що 2020 рік пройде під знаком Кембриджів. Трактувати дане повідомлення можна по-різному, але одне відомо точно: Кейт Міддлтон і принц Вільям готують для шанувальників цікаві новини.

Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся на грани разрыва: новые подробностиКейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Чекайте від цих королівських осіб важливих оголошень під час свят, що буде невеликим відступом від традицій. Це розумне рішення і прекрасний час, щоб порадувати своїх підданих", - заявив експерт.

Є припущення про те, що Кейт Міддлтон знову вагітна. Але, з іншого боку, ходять чутки, що в королівській родині панує розлад, а тому герцоги Кембриджські можуть розлучитися.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили відпочити від недоброзичливців і незабаром покинуть країну.

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