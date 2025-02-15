Кето или палео? Вот какая диета самая полезная для здоровья

Две диеты, которые приобрели значительную популярность в последние годы, это кетогенная (кето) диета и палеолитическая (палео). Они имеют свои преимущества для организма и отличаются в своем подходе к питанию и могут дать разные результаты для людей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт U.S.News.
Это тип питания, при котором рекомендуется отказываться от современных обработанных веществ в пользу натуральных, богатых питательными веществами продуктов.
В плане диеты мало углеводов и много белка.
Разрешенные продукты:
Палео-диета не ограничивает количество разрешенных продуктов, которые вы можете потреблять. Такой тип питания поощряет целостный подход к оздоровлению, пропагандируя физические упражнения, йогу и медитацию.
Кетогенная (или кето) диета имеет целью перевести ваше тело в кетоз - метаболическое состояние, когда жир становится основным источником энергии вместо углеводов. Достижение кетоза требует определенного баланса макроэлементов:
Чтобы соответствовать этим диапазонам макроэлементов, кето-диета ограничивает крахмалистые овощи, большинство фруктов, зерновых, подсластители и большинство бобовых.
К плюсам относят:
Минусы:
Плюсы:
Минусы:
Обе диеты предлагают потенциальные преимущества для здоровья, но не имеют долгосрочных исследований, чтобы подтвердить их эффективность. Палео-диета может предложить больше разнообразия и поощрить устойчивый образ жизни.
Лучшая диета - это та, которой вы можете придерживаться долго.
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