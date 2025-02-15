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Кето или палео? Вот какая диета самая полезная для здоровья

Суббота 15 февраля 2025 16:30
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Кето или палео? Вот какая диета самая полезная для здоровья Какая разница между кето и палео-диетой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Две диеты, которые приобрели значительную популярность в последние годы, это кетогенная (кето) диета и палеолитическая (палео). Они имеют свои преимущества для организма и отличаются в своем подходе к питанию и могут дать разные результаты для людей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт U.S.News.

Что такое палео-диета

Это тип питания, при котором рекомендуется отказываться от современных обработанных веществ в пользу натуральных, богатых питательными веществами продуктов.

В плане диеты мало углеводов и много белка.

Разрешенные продукты:

  • мясо
  • рыба
  • яйца
  • орехи
  • семена
  • фрукты
  • овощи
  • некоторые жиры и масла
  • натуральные подсластители, такие как мед и кленовый сироп

Палео-диета не ограничивает количество разрешенных продуктов, которые вы можете потреблять. Такой тип питания поощряет целостный подход к оздоровлению, пропагандируя физические упражнения, йогу и медитацию.

Чем полезна кето-диета

Кетогенная (или кето) диета имеет целью перевести ваше тело в кетоз - метаболическое состояние, когда жир становится основным источником энергии вместо углеводов. Достижение кетоза требует определенного баланса макроэлементов:

  • с высоким содержанием жира (60%-80%)
  • умеренное содержание белка (20%-30%)
  • очень низкое содержание углеводов (5%)

Чтобы соответствовать этим диапазонам макроэлементов, кето-диета ограничивает крахмалистые овощи, большинство фруктов, зерновых, подсластители и большинство бобовых.

Плюсы и минусы палео-диеты

К плюсам относят:

  • потребление высокого содержания белка
  • делается акцент на цельной, необработанной пище
  • поощряет сбалансированный образ жизни с физическими упражнениями и внимательностью

Минусы:

  • может иметь низкое содержание клетчатки и определенных питательных веществ
  • исключает целые группы продуктов, что может привести к дефициту питательных веществ

Плюсы и минусы кето-диеты

Плюсы:

  • эффективен для похудения путем подавления аппетита во время кетоза
  • поощряет цельные, необработанные продукты

Минусы:

  • низкое содержание клетчатки и некоторых питательных веществ
  • высокое содержание насыщенных жиров потенциально повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • побочные эффекты кетоза (например, неприятный запах изо рта, высыпания на коже)

Обе диеты предлагают потенциальные преимущества для здоровья, но не имеют долгосрочных исследований, чтобы подтвердить их эффективность. Палео-диета может предложить больше разнообразия и поощрить устойчивый образ жизни.

Лучшая диета - это та, которой вы можете придерживаться долго.

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