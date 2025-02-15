Кето или палео? Вот какая диета самая полезная для здоровья

Две диеты, которые приобрели значительную популярность в последние годы, это кетогенная (кето) диета и палеолитическая (палео). Они имеют свои преимущества для организма и отличаются в своем подходе к питанию и могут дать разные результаты для людей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт U.S.News .

Что такое палео-диета

Это тип питания, при котором рекомендуется отказываться от современных обработанных веществ в пользу натуральных, богатых питательными веществами продуктов.

В плане диеты мало углеводов и много белка.

Разрешенные продукты:

мясо

рыба

яйца

орехи

семена

фрукты

овощи

некоторые жиры и масла

натуральные подсластители, такие как мед и кленовый сироп

Палео-диета не ограничивает количество разрешенных продуктов, которые вы можете потреблять. Такой тип питания поощряет целостный подход к оздоровлению, пропагандируя физические упражнения, йогу и медитацию.

Чем полезна кето-диета

Кетогенная (или кето) диета имеет целью перевести ваше тело в кетоз - метаболическое состояние, когда жир становится основным источником энергии вместо углеводов. Достижение кетоза требует определенного баланса макроэлементов:

с высоким содержанием жира (60%-80%)

умеренное содержание белка (20%-30%)

очень низкое содержание углеводов (5%)

Чтобы соответствовать этим диапазонам макроэлементов, кето-диета ограничивает крахмалистые овощи, большинство фруктов, зерновых, подсластители и большинство бобовых.

Плюсы и минусы палео-диеты

К плюсам относят:

потребление высокого содержания белка

делается акцент на цельной, необработанной пище

поощряет сбалансированный образ жизни с физическими упражнениями и внимательностью

Минусы:

может иметь низкое содержание клетчатки и определенных питательных веществ

исключает целые группы продуктов, что может привести к дефициту питательных веществ

Плюсы и минусы кето-диеты

Плюсы :

эффективен для похудения путем подавления аппетита во время кетоза

поощряет цельные, необработанные продукты

Минусы:

низкое содержание клетчатки и некоторых питательных веществ

высокое содержание насыщенных жиров потенциально повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

побочные эффекты кетоза (например, неприятный запах изо рта, высыпания на коже)

Обе диеты предлагают потенциальные преимущества для здоровья, но не имеют долгосрочных исследований, чтобы подтвердить их эффективность. Палео-диета может предложить больше разнообразия и поощрить устойчивый образ жизни.