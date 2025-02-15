Кето или палео? Вот какая диета самая полезная для здоровья
Две диеты, которые приобрели значительную популярность в последние годы, это кетогенная (кето) диета и палеолитическая (палео). Они имеют свои преимущества для организма и отличаются в своем подходе к питанию и могут дать разные результаты для людей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт U.S.News.
Что такое палео-диета
Это тип питания, при котором рекомендуется отказываться от современных обработанных веществ в пользу натуральных, богатых питательными веществами продуктов.
В плане диеты мало углеводов и много белка.
Разрешенные продукты:
- мясо
- рыба
- яйца
- орехи
- семена
- фрукты
- овощи
- некоторые жиры и масла
- натуральные подсластители, такие как мед и кленовый сироп
Палео-диета не ограничивает количество разрешенных продуктов, которые вы можете потреблять. Такой тип питания поощряет целостный подход к оздоровлению, пропагандируя физические упражнения, йогу и медитацию.
Чем полезна кето-диета
Кетогенная (или кето) диета имеет целью перевести ваше тело в кетоз - метаболическое состояние, когда жир становится основным источником энергии вместо углеводов. Достижение кетоза требует определенного баланса макроэлементов:
- с высоким содержанием жира (60%-80%)
- умеренное содержание белка (20%-30%)
- очень низкое содержание углеводов (5%)
Чтобы соответствовать этим диапазонам макроэлементов, кето-диета ограничивает крахмалистые овощи, большинство фруктов, зерновых, подсластители и большинство бобовых.
Плюсы и минусы палео-диеты
К плюсам относят:
- потребление высокого содержания белка
- делается акцент на цельной, необработанной пище
- поощряет сбалансированный образ жизни с физическими упражнениями и внимательностью
Минусы:
- может иметь низкое содержание клетчатки и определенных питательных веществ
- исключает целые группы продуктов, что может привести к дефициту питательных веществ
Плюсы и минусы кето-диеты
Плюсы:
- эффективен для похудения путем подавления аппетита во время кетоза
- поощряет цельные, необработанные продукты
Минусы:
- низкое содержание клетчатки и некоторых питательных веществ
- высокое содержание насыщенных жиров потенциально повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
- побочные эффекты кетоза (например, неприятный запах изо рта, высыпания на коже)
Обе диеты предлагают потенциальные преимущества для здоровья, но не имеют долгосрочных исследований, чтобы подтвердить их эффективность. Палео-диета может предложить больше разнообразия и поощрить устойчивый образ жизни.
Лучшая диета - это та, которой вы можете придерживаться долго.
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