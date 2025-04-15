Кэти Перри показала видео из космоса и разозлила сеть: "Пока планета пылает"

Накануне Кэти Перри и еще пять женщин совершили суборбитальный полет на корабле New Shepard. Это первая полностью женская миссия с 1963 года. Артистка поделилась впечатляющим видео из космоса, однако в сети не все отреагировали на туризм богачей положительно.

Как прошел полет Перри и почему она разозлила сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Что известно об исключительно женском полете в космос

В понедельник, 14 апреля, в Техасе состоялся суборбитальный полет с исключительно женским экипажем. Он длился 11 минут и был организован компанией Blue Origin, главой которой является основатель Amazon Джефф Безос. Пассажирок отправили на автономной ракете New Shepard. Они также прошли длительную подготовку перед вылетом.

Ракета-носитель подняла капсулу с экипажем на высоту 100 км - условную границу между Землей и космосом. После короткого пребывания в невесомости капсула приземлилась обратно на планету. С Кэти Перри в суборбитальный полет отправились еще пятеро женщин. Среди них были бывшая сотрудница NASA Аиша Боу, специалистка по биоастронавтике Аманда Нгуен, продюсер фильмов Кэрианн Флинн, журналистки Гейл Кинг и Лорен Санчес, которая также находится в отношениях с Безосом.

Экипаж New Shepard (фото: instagram.com/katyperry)

Как Кэтти Перри взлетала в космос - видео

Артистка показала удивительное видео изнутри капсулы. Вместе с экипажем она насладилась временем в невесомости и невероятным видом на нашу планету.

"Однажды, когда ты повзрослеешь, будешь ли ты и дальше смотреть вверх с восхищением? Все еще осознаю это невероятное путешествие. Спасибо Blue Origin и моим космическим сестрам - за то, что занимаете место в космосе и создаете пространство для всех", - поделилась впечатлением звезда.

Как отреагировали в сети

Пока одни восхищаются историческим событием и поздравляют женщин с уникальным опытом, другие критикуют. Многим пользователям не понравилось, что во время, когда мир охвачен кризисами, состоятельные люди тратят деньги на роскошь и в очередной раз демонстрируют отрыв от реальности.

"Пока планета буквально пылает - океаны нагреваются, ледники тают, целые экосистемы разрушаются - горстка миллиардеров и знаменитостей, похоже, считает, что выход в том, чтобы оставить Землю позади", - написала одна из пользовательниц.

"Вместо того, чтобы использовать свое непристойное состояние для финансирования климатических решений, поддержки общин на передовой или инвестировать в устойчивые технологии, они заняты тем, что запускают себя в космос ради развлечения. Ракетные прогулки, пока мир горит", - продолжила она.

Многие другие пользователи также отреагировали негативно на "забаву" состоятельных:

"В космосе всего 10 минут, и все, что они могут делать, - это делать селфи и видео, вместо того, чтобы смотреть в окно".

"Ура, богатые девушки в космосе рекламируют свои туры. Какой гигантский шаг для человечества".

"Это напоминает тех идиотов, которые отправились на подводной лодке, чтобы увидеть Титаник, но так и не вернулись".

"Спасибо за уничтожение Земли".

"Обычные люди вынуждены уменьшать свой углеродный след, пока богатые знаменитости сжигают больше топлива для 10-минутной бессмысленной поездки, чем миллионы людей за всю жизнь. Вы больше не можете читать нам лекции".

"Я не люблю писать негативные комментарии, но серьезно, пока наша планета в огне... это просто отвратительно и нечем гордиться. Как насчет того, чтобы остаться в космосе и не мешать хорошим людям на Земле?"

"Да, богатые друзья летят в космос, а мы голодаем и утопаем в долгах и счетах".

Напомним, ранее мы рассказывали подробности уникального полета Кэтти Перри в космос. Для пассажирок были созданы необычные скафандры, которые адаптированы именно для женщин, а не мужчин-астронавтов. Синие комбинезоны разрабатывали Фернандо Гарсия и Лора Ким.