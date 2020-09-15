Кернес вперше прокоментував свою хворобу: спираюся на довіру харків'ян

Мер Харкова Геннадій Кернес 15 вересня отримав позитивний результат при тестуванні на коронавірус. За кілька днів до цього політик потрапив у лікарню. Зараз же очільник міста вирішив сам прокоментувати свою хворобу.

Як розповідає чиновник, він упевнений, що скоро піде на поправку.

"Сердечне дякую всім, хто подзвонив, написав, передав побажання здоров'я! І дякую, що не вірите чуткам. У Харкові у мене є вся потрібна допомога, поряд сім'я, команда, я впевнений, що скоро піду на поправку. Всі плани в силі, не в перший раз я спираюся на довіру харків'ян і відчуваю вашу підтримку. Дякую!" – написав він у своєму Facebook.

У коментарях під публікацією харків'яни продовжують бажати здоров'я меру.

Варто відзначити, що мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але діагноз не оголошували.

Нагадаємо, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кернес впав у кому, але в міськраді цю інформацію спростовують.

Раніше різні видання також повідомили, що у Кернеса нібито серйозне ускладнення в зв'язку з коронавірусною хворобою.