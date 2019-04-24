Керченський стрілок: несподіваний поворот у справі про масове вбивство

Глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін розповів, що підштовхнуло керченської стрілка до злочину. Виявляється, студент Владислав Росляков піддавався постійним приниженням однокурсників і вирішив помститися недоброзичливцям.

Владислав Росляков, який влаштував 17 жовтня в окупованому Криму масове вбивство людей, не міг купити собі одяг відомих брендів, а тому його цькували інші діти.

Глава слідчого комітету РФ вважає, що саме цей чинник міг звусити зловмисника піти на злочин. Він стверджує, що хлопець піддавався приниженням на основі різного майнового стану.

Бастрикін зазначив: "Виявляється, цього хлопця в Керчі постійно принижували однокласники. Зараз, як виявилося, необхідно ходити тільки в американських джинсах, а не в підробці. І футболка повинна бути теж не підробкою. А він носив підробку, яку купував на ринку, тому що у нього одна мама була. Його весь час принижували, і ось результат".

Глава слідчого комітету РФ підкреслив, що сьогодні необхідно заохочувати "моральну і позитивну поведінку громадян. "Це ми особливо відчуваємо, коли діти дістають гвинтівки, пістолети, бомби, гранати і йдуть в наші школи", - уклав глава слідчого комітету.

Нагадаємо, що в результаті розстрілу загинуло 18 осіб і близько 40 постраждали. Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом теракту в Керчі. У мережі вже з'явилися кадри з камер спостережень, а нещодавно також були оприлюднені аудіозаписи з голосом очевидиці масштабної трагедії. Аудіо було опубліковано на відеохостингу YouTube на каналі "kerchnettv".

А також повідомлялося, що одногрупники 18-річного Влада розповіли, що хлопець був дуже замкнутим, мало з ким спілкувався, виявляв інтерес до маніяків та давно видалив акаунти у всіх соціальних мережах.