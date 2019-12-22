Що вона про себе думає? Єлизавету II висміяв власний чоловік

Королева Великобританії Єлизавета II була висміяна своїм чоловіком Філіпом, який давно славиться своєрідним почуттям гумору. Про це поінформував портал "Express".

Джерело повідомляє, що стало відомо про недоречну витівку принца Філіпа, який одного разу пожартував над королевою в присутності гостей у Букінгемському палаці. Філіп заради жарту сховав одного з коргі королеви до шафи. Дружина запитала принца, де її собака, а він зробив вигляд, що не знає. Однак собака почула голос господині і загавкала, після чого чоловік королеви дістав тварину з шафи.

Принц Філіп (фото: The Royal Family)

Ця витівка не сподобалася Єлизаветі II і вона сказала :"Перестань виставлятися перед гостями". Тоді принц Філіп повернувся до гостей і вимовив: "Ким вона себе вважає?"

Нагадаємо, що на даний момент у принца Філіпа проблеми з серцем і його терміново госпіталізували до лікарні короля Едварда VII за кілька днів до Різдва.