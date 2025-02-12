Какая обувь будет в моде весной 2025 года: самые горячие тренды сезона

Каждый сезон модные эксперты предлагают новые тенденции, с которыми хочется поэкспериментировать, создавая стильные образы. Весной 2025 года в моде будет сочетание комфорта и стиля, акцент на ретро-элементы и инновационные дизайны.

Топсайдеры

Топсайдеры - это тип обуви, который был первоначально разработан для морских путешествий и предназначен для использования на лодках и яхтах. Они получили свое название от английского слова "topside" (верхняя палуба), так как были созданы для комфорта и безопасности на палубах кораблей. Как правило, их изготавливают из замши.

Топсайдеры часто имеют открытые шнурки, которые завязываются вокруг щиколотки, создавая плотную посадку на ноге. Часто их украшает декоративная строчка по краю. Весной такую обувь можно носить с джинсами, шортами и юбками.



Топсайдеры на весну 2025 (фото: instagram.com/thatsaleaf)

Слингбеки

Слингбеки - это туфли или босоножки с открытым носком и задней частью, которая фиксируется с помощью ремешка на пятке. Они создают элегантный и женственный образ, при этом открывая заднюю часть стопы и часто подчеркивая красивую линию ног. Слингбеки могут быть на низком каблуке, на среднем или даже на шпильке - все зависит от предпочтений.

В 2025 году слингбеки могут быть как из классических материалов, таких как кожа и замша, так и из более необычных текстур, например, с сетчатыми вставками или прозрачными элементами.



Слингбеки на весну 2025 (фото: instagram.com/immegii)

Слингбеки подойдут для офисных комплектов, а также для вечерних выходов или коктейльных платьев.



Вариант в офис (фото: instagram.com/annawinck)

Мюли

Мюли - это обувь без задника, что делает их максимально удобными и легкими для носки. Это идеальный выбор для теплой весны и начала лета, когда хочется чего-то стильного и в то же время комфортного.

Мюли могут быть как на плоской подошве, так и на каблуке. В 2025 году популярны мюли с декоративными элементами, такими как крупные пряжки, жемчуг, стразы или вышивка. Также интересны модели с открытым носком или с эффектом плетенки.



Мюли - тренд весны 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

Балетки с декором

Балетки остаются в моде, и весной 2025 года мы увидим множество моделей с различными декоративными элементами. Эти обувь идеально подходит для тех, кто ищет стильный, но при этом удобный вариант.

В этом сезоне в моде балетки с декоративными элементами, такими как банты, стразы, кружево или перья. Также актуальны модели с различными текстурами, например, из кожи, замши или ткани с яркими принтами.



Балетки с декором (фото: instagram.com/lindatol_)

Замшевые кроссовки

Замшевые кроссовки - это комбинация спортивного стиля и утонченности, которые становятся все более популярными для повседневных образов. Замша добавляет текстуры и делает обувь более элегантной по сравнению с обычными тканевыми или кожаными кроссовками.

Кроссовки из замши подойдут для городских прогулок, спортивных мероприятий или даже для более расслабленных рабочих образов. Их легко сочетать с джинсами, брюками, юбками и даже платьями.



Кроссовки из замши в моде (фото: instagram.com/nlmarilyn)