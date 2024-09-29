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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 сентября

Церковный праздник 29 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 29 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого преподобного Кирияка отшельника по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Кириак родился в IV веке в Палестине и еще в детстве ощутил призыв к служению Богу. Стремясь к духовному совершенству, он оставил светскую жизнь и избрал путь монаха. Поселившись в пустыне, Кириак провел годы в молитве, посте и строгом одиночестве, где постоянно сталкивался с испытаниями и соблазнами.

Несмотря на все трудности, его вера была непоколебима. Господь даровал ему видения и духовные откровения, укреплявшие его в служении. Кириак учил, что истинная духовность приходит через простоту, смирение и искреннее покаяние. Его жизнь стала образцом для многих монахов, а сам преподобный Кириак остается уважаемым покровителем отшельников и духовных подвижников.

Казнь Святого Кириака (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 29 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Начинать новые дела
  • Целоваться с любимым человеком
  • Рассказывать свои планы.

Также в этот день запрещалось брать в руки спицы или другие острые предметы. Верили, что если случайно раниться до крови, это могло привести к тяжелым последствиям, даже к смерти.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Весь день - така погода продержится надолго
  • Много звезд на небе - осенью будет мало осадков
  • В лесу появились грибы - к затяжной осени
  • Листья желтые, но еще не опадают - осень будет длинной
  • Густой туман вечером - заморозки будут не скоро.

В этот день крестьяне традиционно стригли овец, готовя их к зиме, а женщины занимались приготовлением капусты. Считалось, что сны накануне 29 сентября имеют особое значение - это могли быть подсказки от Высших Сил, которые указывали на важные события или давали советы на будущее.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День машиностроителя в Украине
  • День памяти трагедии Бабьего Яра
  • Международный день глухих
  • День осеннего одиночества
  • День отоларинголога.

Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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