Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 сентября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Кириак родился в IV веке в Палестине и еще в детстве ощутил призыв к служению Богу. Стремясь к духовному совершенству, он оставил светскую жизнь и избрал путь монаха. Поселившись в пустыне, Кириак провел годы в молитве, посте и строгом одиночестве, где постоянно сталкивался с испытаниями и соблазнами.

Несмотря на все трудности, его вера была непоколебима. Господь даровал ему видения и духовные откровения, укреплявшие его в служении. Кириак учил, что истинная духовность приходит через простоту, смирение и искреннее покаяние. Его жизнь стала образцом для многих монахов, а сам преподобный Кириак остается уважаемым покровителем отшельников и духовных подвижников.

Казнь Святого Кириака (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 29 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Начинать новые дела

Целоваться с любимым человеком

Рассказывать свои планы.

Также в этот день запрещалось брать в руки спицы или другие острые предметы. Верили, что если случайно раниться до крови, это могло привести к тяжелым последствиям, даже к смерти.

Народные приметы и традиции этого дня

Весь день - така погода продержится надолго

Много звезд на небе - осенью будет мало осадков

В лесу появились грибы - к затяжной осени

Листья желтые, но еще не опадают - осень будет длинной

Густой туман вечером - заморозки будут не скоро.

В этот день крестьяне традиционно стригли овец, готовя их к зиме, а женщины занимались приготовлением капусты. Считалось, что сны накануне 29 сентября имеют особое значение - это могли быть подсказки от Высших Сил, которые указывали на важные события или давали советы на будущее.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: