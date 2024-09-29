Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого преподобного Кирияка отшельника по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Кириак родился в IV веке в Палестине и еще в детстве ощутил призыв к служению Богу. Стремясь к духовному совершенству, он оставил светскую жизнь и избрал путь монаха. Поселившись в пустыне, Кириак провел годы в молитве, посте и строгом одиночестве, где постоянно сталкивался с испытаниями и соблазнами.
Несмотря на все трудности, его вера была непоколебима. Господь даровал ему видения и духовные откровения, укреплявшие его в служении. Кириак учил, что истинная духовность приходит через простоту, смирение и искреннее покаяние. Его жизнь стала образцом для многих монахов, а сам преподобный Кириак остается уважаемым покровителем отшельников и духовных подвижников.
Казнь Святого Кириака (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также в этот день запрещалось брать в руки спицы или другие острые предметы. Верили, что если случайно раниться до крови, это могло привести к тяжелым последствиям, даже к смерти.
В этот день крестьяне традиционно стригли овец, готовя их к зиме, а женщины занимались приготовлением капусты. Считалось, что сны накануне 29 сентября имеют особое значение - это могли быть подсказки от Высших Сил, которые указывали на важные события или давали советы на будущее.
Сегодня именины празднуют: Иван.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.