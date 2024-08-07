Какой праздник сегодня: почему нельзя оскорблять аистов, приметы 7 августа

Сегодня, 7 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного мученика Дометия Персянина и преподобного Пимена Постника, игумена Печерского по новому церковному календарю.
В народе этот день называли праздников Марины-Пимены.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Преподобный Дометий жил в IV веке и был родом из Персии. Он стал христианином благодаря Уару, покинул Персию и поселился в Низибии, где принял крещение и постригся в монашеский чин. Из-за зависти в монастыре он пошел в другой монастырь под руководством аскета Нурвела, который много лет жил в суровых условиях.
Дометий стал диаконом, но, когда ему предлагали стать священником, он отправился в пустыню в Сирии. Там он жил в пещере с учениками, терпел жару и холод и помогал людям. О нем стало известно, и многие приходили за исцелением. Когда император Юлиан Отступник пришел в этот регион, его солдаты обнаружили Дометия и его учеников и забили их камнями в 363 году.
Жил в XI веке и был известен своим строгим аскетизмом и смирением. С юных лет страдая тяжелыми болезнями, он долго молился, чтобы Господь не снимал его болезни и чтобы он мог принять монашеский постриг.
После того как Пимен был принят в монастырь, он провел много лет в тяжелых страданиях, переносимых с большой радостью. Даже когда его оставляли без пищи и воды, он не обнаруживал ни малейшего ропота. Его жизнь была наполнена молитвами и исцелением, он исцелил брата-монаха и научил его, что больные и служащие им получают одинаковую награду.
После продолжительных страданий и молитв, за три дня до своей смерти, как было предсказано ангелами, Пимен выздоровел. Он простился с братией, принял Святые Тайны и сам приготовил место для своего погребения. После его смерти братия подтвердила его пророческие слова о том, как следует похоронить монахов. В день его кончины над трапезой появились три огненных столба.
Пимен постник, игумен Печерский, икона XIX ст. (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Наши предки считали, что увидеть аистов в небе в этот день - это хороший знак, предвещающий крепкое здоровье и богатый урожай. Если в этот момент в вашем кармане лежат деньги, то это также предполагает достаток и финансовое благополучие.
Если сегодня кто-то будет оскорблять аистов и тем более вредить им - в его дом придут болезни и несчастья.
Наши предки праздновали день Марины-Пимены. Название произошло от мученика Марина Кесарийского, казненного в III веке. Также праздник имеет другие названия: Анна Летняя, Анна Зимоуказательница, Маринин день, Холодница. Считается, что это последний день лета, назавтра уже будет осень.
Сегодня именины празднуют: Василий, Дмитрий, Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Иван, Михаил, Петр.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.