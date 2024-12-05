5 декабря: какой праздник сегодня и почему нельзя мыть голову беременным

В четверг 5 декабря православная церковь чтит память и деяния проповедника Саввы Освященного. В народе праздник получил название Савин день и предшествовал Дню святого Николая.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и главных запретах церковного праздника 2 декабря, а также о том, у кого сегодня день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Преподобный Савва Освященный родился в V веке в Каппадокии. Родители Саввы были благочестивыми христианами, и, переняв веру, парень с восьми лет проживал в монастыре святой Флавианы.

Несмотря на уговоры родителей жениться и вернуться к светской жизни, в 17 лет Савва постригся в монахи и провел в святой обители 10 лет, в молитве и постах. , духовно возрастая. После этого преподобный отправился в Иерусалим и в монастырь Евфимия Великого. Под наблюдением Евфимия, Савва вел жизнь отшельника, духовно возрастая.

После смерти Евфимия, Савва, к которому начали приходить верующие, построил церковь, впоследствии ставшую лаврой преподобного. За свою жизнь святой основал около семи монастырей.

Преподобный Савва также составил первое правило для монашеского "Богослужебного устава" и мирно почил в 532 году. Согласно церковным записям, святой обладал даром чудотворения своими молитвами, а его мощи считаются нетленными.

Традиции Савиного дня

5 декабря по народному календарю считалось Савиным днем. В этот день предки откладывали все работы по дому, поэтому хозяйки имели возможность отдохнуть.

Поскольку в Савин день продолжался пост, главной едой на столе были постные блюда из капусты, фасоли и яблок, песни пироги и борщ.

Главные приметы этого дня

Если в Савин день белки спускаются на землю - сегодня будет тепло

На Савву огонь в печи красного цвета - будет сильная буря

Сегодня рыхлый снег начал таять - вскоре придет оттепель.

5 декабря из дымоходов идет сильный дым - может быть несчастье

Что нельзя делать в Савин день

В день Саввы категорически нельзя:

мыть голову беременным - предки считали это плохой приметой, такие действия могли навлечь болезни и невзгоды

- предки считали это плохой приметой, такие действия могли навлечь болезни и невзгоды ругаться - этот запрет особенно касался владельцев лошадей, иначе с животным могла произойти беда

Кроме этого, сегодня нельзя сплетничать, ссориться или переедать.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 5 декабря день ангела отмечают у людей со следующими именами: Савва, Захар, Геннадий, Сергей, Илья.

Кроме этого, по старому стилю сегодня именины владельцы таких имен: Борис, Петр, Владимир, Илья, Максим, Михаил, Марк, Иван, Алексей, Василий, Афанасий, Павел, Савва, Федор.

Какие праздники отмечают в мире

5 декабря в мире отмечают следующие праздники и важные события: