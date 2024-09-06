Какой праздник сегодня: почему нельзя мыть голому, приметы 6 сентября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

В IV веке в городе Хоны (теперь Колосс, Турция) был построен храм в честь Архистратига Михаила, рядом с которым находился целебный источник. Язычник привел свою дочь, которая была немой с рождения, к этому источнику после того, как ей приснился сон, что архангел может ей помочь. После омовения девушка начала говорить, и это вынудило язычника принять христианскую веру.

Язычники, узнав это, решили уничтожить храм, направив на него две реки, чтобы затопить его. Однако храмовый пономарь Архип молился Архистратигу Михаилу о помощи. Архангел явился и остановил поток воды, ударив посохом по скале. Вода пошла в землю, образовав большое ущелье. Благодаря этому храм и источник спасены от разрушения.

Что нельзя делать сегодня, 6 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться и ссориться

Делать тяжелый физический труд

брать в руки острые предметы.

Также не рекомендуется сегодня мыть голову. В старину считалось, если не послушать, то вода смоет всю память и разум. Человек станет забывать важное и столкнется с проблемами на работе

Народные приметы и традиции этого дня

утром туман – скоро придет потепление

вечером облака на небе синего оттенка – до быстрой смены погоды

на деревьях виден иней – зима будет снежной

вверху на берегу зеленые листья, а внизу уже все опало – до ранней зимы и теплой весны.

Святому архангелу Михаилу издавна молились об исцелении от болезней и защите от нечестивых людей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.

По гороскопу люди, которые родились сегодня – Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: