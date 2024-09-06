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Какой праздник сегодня: почему нельзя мыть голому, приметы 6 сентября

Пятница 06 сентября 2024 06:02
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Какой праздник сегодня: почему нельзя мыть голому, приметы 6 сентября Церковный праздник 6 сентября 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 6 сентября, праздник - православные украинцы чтят чудо архистратига Михаила по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

В IV веке в городе Хоны (теперь Колосс, Турция) был построен храм в честь Архистратига Михаила, рядом с которым находился целебный источник. Язычник привел свою дочь, которая была немой с рождения, к этому источнику после того, как ей приснился сон, что архангел может ей помочь. После омовения девушка начала говорить, и это вынудило язычника принять христианскую веру.

Язычники, узнав это, решили уничтожить храм, направив на него две реки, чтобы затопить его. Однако храмовый пономарь Архип молился Архистратигу Михаилу о помощи. Архангел явился и остановил поток воды, ударив посохом по скале. Вода пошла в землю, образовав большое ущелье. Благодаря этому храм и источник спасены от разрушения.

Что нельзя делать сегодня, 6 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ругаться и ссориться
  • Делать тяжелый физический труд
  • брать в руки острые предметы.

Также не рекомендуется сегодня мыть голову. В старину считалось, если не послушать, то вода смоет всю память и разум. Человек станет забывать важное и столкнется с проблемами на работе

Народные приметы и традиции этого дня

  • утром туман – скоро придет потепление
  • вечером облака на небе синего оттенка – до быстрой смены погоды
  • на деревьях виден иней – зима будет снежной
  • вверху на берегу зеленые листья, а внизу уже все опало – до ранней зимы и теплой весны.

Святому архангелу Михаилу издавна молились об исцелении от болезней и защите от нечестивых людей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.

По гороскопу люди, которые родились сегодня – Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День полетов над землей
  • День борьбы с прокрастинацией
  • День перерыва в искусстве.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать .

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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