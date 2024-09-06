Какой праздник сегодня: почему нельзя мыть голому, приметы 6 сентября
Сегодня, 6 сентября, праздник - православные украинцы чтят чудо архистратига Михаила по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
В IV веке в городе Хоны (теперь Колосс, Турция) был построен храм в честь Архистратига Михаила, рядом с которым находился целебный источник. Язычник привел свою дочь, которая была немой с рождения, к этому источнику после того, как ей приснился сон, что архангел может ей помочь. После омовения девушка начала говорить, и это вынудило язычника принять христианскую веру.
Язычники, узнав это, решили уничтожить храм, направив на него две реки, чтобы затопить его. Однако храмовый пономарь Архип молился Архистратигу Михаилу о помощи. Архангел явился и остановил поток воды, ударив посохом по скале. Вода пошла в землю, образовав большое ущелье. Благодаря этому храм и источник спасены от разрушения.
Что нельзя делать сегодня, 6 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ругаться и ссориться
- Делать тяжелый физический труд
- брать в руки острые предметы.
Также не рекомендуется сегодня мыть голову. В старину считалось, если не послушать, то вода смоет всю память и разум. Человек станет забывать важное и столкнется с проблемами на работе
Народные приметы и традиции этого дня
- утром туман – скоро придет потепление
- вечером облака на небе синего оттенка – до быстрой смены погоды
- на деревьях виден иней – зима будет снежной
- вверху на берегу зеленые листья, а внизу уже все опало – до ранней зимы и теплой весны.
Святому архангелу Михаилу издавна молились об исцелении от болезней и защите от нечестивых людей.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.
По гороскопу люди, которые родились сегодня – Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День полетов над землей
- День борьбы с прокрастинацией
- День перерыва в искусстве.
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.