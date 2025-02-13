Какое мясо чаще всего "пичкают" антибиотиками? Украинцы его покупают едва ли не чаще всего
Мясо с антибиотиками - это, к сожалению, реальность в украинских магазинах. Остатки этих препаратов могут попадать в организм человека вместе с мясом, что может привести к развитию антибиотикорезистентности и других проблем со здоровьем.
В каком популярном продукте больше всего антибиотиков - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Какое же мясо чаще всего "пичкают" антибиотиками?
По данным исследований, чаще всего антибиотики применяют в производстве курятины и свинины. Это связано с тем, что эти виды мяса являются наиболее популярными и потребляются в больших количествах. Кроме того, выращивание кур и свиней часто происходит в условиях тесного содержания, что способствует распространению инфекций и требует частого применения антибиотиков для профилактики заболеваний.
Ранее Ульяна Супрун объясняла, как мясо с содержанием антибиотиков может повлиять на организм человека после употребления.
По ее словам, антибиотики на фермах используют довольно часто - для лечения инфекций животных, профилактики и улучшения роста. Именно поэтому эти органические вещества можно обнаружить и в мясе.
Почему украинцы покупают именно это мясо чаще всего?
Курятина и свинина являются наиболее доступными по цене видами мяса в Украине. Это делает их популярными среди населения с разным уровнем доходов. Кроме того, эти виды мяса являются универсальными в кулинарном плане, их можно использовать для приготовления различных блюд.
Какие риски потребления антибиотиков в продуктах?
Регулярное потребление мяса, которое содержит остатки антибиотиков, может привести к:
Развитию антибиотикорезистентности
Бактерии становятся устойчивыми к действию антибиотиков, что затрудняет лечение инфекционных заболеваний у людей.
Нарушению микрофлоры кишечника
Антибиотики могут уничтожать полезные бактерии в кишечнике, что может привести к проблемам с пищеварением и иммунитетом.
Аллергических реакций:
У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на остатки антибиотиков в мясе.
Как уменьшить риск от антибиотиков?
Выбирайте мясо от проверенных производителей
Отдавайте предпочтение продукции фермерских хозяйств, которые придерживаются принципов ответственного использования антибиотиков.
Покупайте мясо с пометкой "органическое"
Это на самом деле очень важно и означает, что животные не получали антибиотиков во время выращивания.
Тщательно готовьте мясо
Термическая обработка помогает уничтожить большинство бактерий, в том числе и те, которые могут быть устойчивыми к антибиотикам.
Ограничьте потребление курятины и свинины
Разнообразьте свой рацион другими видами мяса, такими как говядина, баранина или индюшатина.
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В материале использованы такие источники - Wikipedia, Facebook-страница Ульяны Супрун, Урядовий кур'єр.
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