Какое мясо чаще всего "пичкают" антибиотиками? Украинцы его покупают едва ли не чаще всего

Мясо с антибиотиками - это, к сожалению, реальность в украинских магазинах. Остатки этих препаратов могут попадать в организм человека вместе с мясом, что может привести к развитию антибиотикорезистентности и других проблем со здоровьем.

В каком популярном продукте больше всего антибиотиков - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какое же мясо чаще всего "пичкают" антибиотиками?

По данным исследований, чаще всего антибиотики применяют в производстве курятины и свинины. Это связано с тем, что эти виды мяса являются наиболее популярными и потребляются в больших количествах. Кроме того, выращивание кур и свиней часто происходит в условиях тесного содержания, что способствует распространению инфекций и требует частого применения антибиотиков для профилактики заболеваний.

Ранее Ульяна Супрун объясняла, как мясо с содержанием антибиотиков может повлиять на организм человека после употребления.

По ее словам, антибиотики на фермах используют довольно часто - для лечения инфекций животных, профилактики и улучшения роста. Именно поэтому эти органические вещества можно обнаружить и в мясе.

Почему украинцы покупают именно это мясо чаще всего?

Курятина и свинина являются наиболее доступными по цене видами мяса в Украине. Это делает их популярными среди населения с разным уровнем доходов. Кроме того, эти виды мяса являются универсальными в кулинарном плане, их можно использовать для приготовления различных блюд.

Какие риски потребления антибиотиков в продуктах?

Регулярное потребление мяса, которое содержит остатки антибиотиков, может привести к:

Развитию антибиотикорезистентности

Бактерии становятся устойчивыми к действию антибиотиков, что затрудняет лечение инфекционных заболеваний у людей.

Нарушению микрофлоры кишечника

Антибиотики могут уничтожать полезные бактерии в кишечнике, что может привести к проблемам с пищеварением и иммунитетом.

Аллергических реакций:

У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на остатки антибиотиков в мясе.

Как уменьшить риск от антибиотиков?

Выбирайте мясо от проверенных производителей

Отдавайте предпочтение продукции фермерских хозяйств, которые придерживаются принципов ответственного использования антибиотиков.

Покупайте мясо с пометкой "органическое"

Это на самом деле очень важно и означает, что животные не получали антибиотиков во время выращивания.

Тщательно готовьте мясо

Термическая обработка помогает уничтожить большинство бактерий, в том числе и те, которые могут быть устойчивыми к антибиотикам.

Ограничьте потребление курятины и свинины

Разнообразьте свой рацион другими видами мяса, такими как говядина, баранина или индюшатина.