Какое мясо лучше есть для похудения: названы 4 варианта

Однако не все виды мяса одинаково полезны для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Диетологи советуют выбирать нежирные сорта, которые содержат мало жира и калорий, но богаты питательными веществами.

Лучшие виды мяса для похудения

Куриная грудка

Курятина - это один из самых популярных продуктов среди тех, кто придерживается правильного питания. Куриная грудка практически не содержит жира, но богата белком. В 100 г вареного филе - всего 110-120 калорий, что делает ее идеальным вариантом для диетического меню.

Индюшатина

Индюшиное мясо имеет сходные свойства с курицей, но содержит немного больше микроэлементов, таких как цинк и селен, способствующих укреплению иммунитета. Его рекомендуют употреблять тем, кто хочет похудеть, поскольку оно низкокалорийное и легко усваивается.

Говядина (постные части)

Несмотря на то, что говядина содержит больше жира, чем курятина, она остается полезной для похудения, если выбирать постные куски. Она содержит железо и витамин B12, которые важны для энергии и нормального метаболизма.

Крольчатина

Это один из самых диетических видов мяса, поскольку оно содержит много белка, мало жира и хорошо усваивается организмом. В 100 г крольчатины - примерно 130 калорий. Она также полезна для желудочно-кишечного тракта и содержит минимальное количество холестерина.

Рыба и морепродукты

Хотя рыба не относится к мясу, она является отличной альтернативой для тех, кто стремится похудеть. Белая рыба, такая как треска или хек, содержит мало жира и калорий, а красная (лосось, форель) богата полезными омега-3 кислотами, способствующими сжиганию жира.

Как правильно употреблять для похудения?

Чтобы мясо оставалось полезным, важно выбирать правильные методы приготовления. Варка, запекание, тушение или приготовление на пару являются лучшими вариантами. Стоит избегать жарки на масле, ведь это увеличивает калорийность блюда. Используйте минимальное количество соли и откажитесь от жирных соусов.

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