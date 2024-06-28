Какое питание приведет вас к здоровому будущему: что именно включить в рацион

В 2019 году комиссия EAT-Lancet предложила глобальную модель здорового питания, известную как диета планетарного здоровья. Эта модель, наряду с уменьшением потерь пищевых ресурсов и усовершенствованием сельскохозяйственных практик, имеет потенциал стабильно обеспечить продовольствием растущее население планеты. Основная ее идея состоит в том, что людям рекомендуется употреблять в два раза меньше мяса и вдвое больше овощей, фруктов, орехов и бобовых.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать о планетарной диете?

Для оценки соблюдения эталонной диеты EAT-Lancet в 2019 году разработан планетарный индекс здорового питания (PHDI), включающий 15 групп продуктов. Ученые провели исследование для оценки связи между PHDI и общей смертностью, а также смертностью от различных причин в трех перспективных когортах мужчин и женщин в Соединенных Штатах на протяжении более 30 лет. Для анализа использовали данные из опросников по питанию.

В исследовании принимали участие почти 160 000 женщин и более 44 000 мужчин, у которых в начале наблюдения не было серьезных хронических заболеваний. Участники с высоким квинтилем PHDI оказались старше и более высокого социально-экономического статуса, меньше курили, были более физически активными и потребляли меньше калорий в день.

Основные выводы исследования показали статистически значимую связь между PHDI и смертностью: ближе к эталонной диете комиссии EAT-Lancet ассоциировалось со значительным понижением общего риска смертности. Например, общая смертность была на 23% ниже в самом высоком квинтиле PHDI по сравнению с самым низким. Также наблюдалось значительное снижение смертности от сердечнососудистых, онкологических, респираторных, нейродегенеративных и инфекционных заболеваний с повышением показателей PHDI.

Кроме того, влияние PHDI на окружающую среду было значительным: по оценкам, выбросы парниковых газов уменьшились на 29%, использование удобрений - на 21%, использование пахотных земель - на 51%, а потребности в воде - на 13%. Другими словами, диета планетарного здоровья способствует улучшению как индивидуального здоровья, так и состояния здоровья планеты.

Что нужно есть для здоровой жизни?

К факторам, способствующим снижению смертности, входит включение в ежедневный рацион цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, мяса птицы, орехов, соевых продуктов и ненасыщенных жиров.

С другой стороны, употребление картофеля, красного и обработанного мяса, яиц, насыщенных жиров и сахара (включая сахар из фруктовых соков) связано с повышенным риском смертности.

С учетом изменений климата и роста патологий, таких как сердечно-сосудистые, нейродегенеративные и неопластические заболевания, переход к более сбалансированному, здоровому и экологически удерживающему питанию является чрезвычайно важным и необходимым шагом.