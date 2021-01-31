Кожен другий в Україні володіє імунітетом проти COVID-19: деталі дослідження

В Україні близько 43% працівників великих колективів володіють імунітетом. Практично кожен другий переніс захворювання, при цьому велика частина з них не мали ніяких симптомів. Результати дослідження, а також чи можна це явище назвати колективним імунітетом, розповіла завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград.

Експерт Наталія Виноград припустила, що зараз в Україні багато захищених імунітетом людей, передає УНН.

В Україні багато хто не здогадуються, що вже мають імунну відповідь після перенесеного COVID-19. Серологічне дослідження показало, що у великих закритих колективах приблизно на 700 осіб, 43% з них мають антитіла до коронавірусу. При цьому більшість перехворіли безсимптомно.

"Ми робили дослідження: у нас вийшло 43% населення (з імунітетом. - Ред.), яке ми серологічно протестували в обмежених колективах - (близько 700 осіб). Кожен другий з них має антитіла. І коли ми у них запитали: яка була клінічна маніфестація, як вони хворіли, то більшість сказали, що вони взагалі не хворіли", - зазначила вона.

На думку дослідниці, навіть такі цифри - 43% - достатньо, щоб говорити про колективний імунітет. Вчена вважає, що зустріч організму з мутаціями вірусу в майбутньому допоможе йому захиститись.

"Колективний імунітет досить потужний. Ми робили дослідження в Києві, у багатьох регіонах... У нас підйом почався, коли діти прийшли до школи, садочку, пішли та понесли біду додому до батьків", - зазначила Виноград.

Нагадаємо, що раніше лікар прокоментувала ситуацію в Україні з коронавірусом. Медик вважає, що вона така ж, як і в Європі.

Раніше лікар розповіла, коли в Україні очікується новий пік захворюваності на коронавірусну інфекцію.

До цього ми розповідали, як впливає коронавірус при наявності онкологічних захворювань.