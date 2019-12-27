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У Казахстані розбився літак з сотнею пасажирів на борту: фото і відео трагедії

STYLERЖиття    27.12.2019 - 08:33
У Казахстані розбився літак з сотнею пасажирів на борту: фото і відео трагедії
У Казахстані впав літак (фото: МВС Казахстану)

У Казахстані розбився літак, в якому було 100 чоловік на борту

У Казахстані впав літак з 100 людьми на борту. Аварія сталася в районі житлового сектора. Літак врізався в житловий будинок відразу після того, як злетів. Трагедія сталася рано вранці 27 грудня. Рейс виконувала авіакомпанія Air Bek.

В аеропорту вильоту повідомили про те, що в катастрофі є ті, що вижили, як мінімум 15 людей загинули, ще 35 постраждали, серед них шестеро дітей. 22 людини перебувають у вкрай важкому стані. Всього на борту було 5 членів екіпажу і 95 пасажирів.

Літак вилетів о 7:05 за місцевим часом з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

У Казахстані розбився літак з сотнею пасажирів на борту: фото і відео трагедіїУ Казахстані розбився літак (фото: МВС Казахстану)

Крім того, в Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами. Також в іншу лікарню доставлені 5 дорослих з політравмами. Ще в одному медичному закладі знаходяться 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.

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