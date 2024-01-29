Кайли Дженнер в новом образе засветила красоту декольте (фото)

Кайли Дженнер в новом образе засветила открытое декольте

Поскольку Кайли является достаточно известной моделью, то за ее образами постоянно следят фоловеры. Ее макияжи разбирают бьюти-мастера, ведь есть в стиле Дженнер что-то особенное и уникальное.

Каждый наряд девушки демонстрирует ее смелость и любовь к деталям. Кайли часто выбирает платья, и к тому же откровенные, потому что она имеет модельную внешность, хорошую фигуру и возможность этим не только хвастаться, но и зарабатывать деньги.

Крайний образ Дженнер достаточно откровенен, поскольку девушка обнажила зону декольте и ноги, что привлекает внимание.

Платье Кайли напоминает накидку, которая просто держится на теле благодаря резинке сверху. Такой выбор платья играет на контрасте с высокими бежевыми сапогами. А черный и бежевый - идеальное классическое сочетание. Однако оно не выглядит бледно, поскольку целостный образ откровенный и смелый.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также большую роль в этом образе играет макияж Кайли, он достаточно яркий. Дженнер подчеркнула глаза и ресницы, накрасила губы нюдовой помадой и выделила скулы. Кстати, стоит отметить, что свой макияж она создала благодаря косметике собственного бренда.

Свой дерзкий лук девушка дополнила небольшими серьгами в форме шара и прямыми волосами, которые она зачесала назад и уложила в стиле прически "мокрый эффект".

Дженнер показала достаточно фотографий на разных локациях, чтобы продемонстрировать всю красоту и эксцентричность своего вечернего образа.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)