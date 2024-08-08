Арбузная диета: нутрициолог рассказала, действительно ли можно похудеть и какие есть риски

Что известно об арбузной диете

Это диета, во время которой можно есть только арбуз. Продолжиться она может от 3 дней до 2 недель.

"Логично, что на ней хорошо худеют, потому что 30 ккал на 100 г арбуза делает эту диету низкокалорийной", - говорится в сообщении.

По словам эксперта, съев 5 кг мякоти арбуза можно наесть 1500 ккал.

Однако если есть только арбуз неделю, то это не о здоровье и балансе нутриентов. В частности, можно очистить организм и похудеть, после такой диеты вы снова наберете килограммы.

Какие риски

Недоедание минимальных суточных норм макронутриентов еще никому не помогло.

Ощущение голода повлияет на изменения настроения, может усилиться мигрень, головные боли. Арбуз содержит большое количество воды, что может увеличить объем мочи, нарушить водно-электролитный баланс. Это может быть проблематичным для людей с существующими заболеваниями почек.

Категорически не стоит практиковать такую диету:

детям

беременным

женщинам на грудном вскармливании

людям с диабетом или хроническими заболеваниями

"И это точно не лучший фрукт для переедания людьми с дутьем и, особенно СПК, ведь FODMAP в них могут повлечь за собой усиленное вздутие живота, запор и/или диарею", - добавила нутрициолог.

Полезен ли арбуз

Арбуз - хороший источник воды, витамина С и антиоксидантов.

В нем есть уникальная аминокислота цитруллин, которая может способствовать нормализации артериального давления. Можно есть на десерт, добавлять в салаты, сблендеровать и сделать мороженое.

В арбузе содержится фолиевая кислота, которая регулирует жировой обмен и оказывает противосклеротическое действие.

В состав арбуза входят легкоусвояемые сахари, оздоровляющие и питающие печень.

Важно, если арбуз богат токсичными веществами, связанная жидкость его мякоти уже не полезна.