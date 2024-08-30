Кофе и давление. Диетолог шокировал данными нового исследования

Что выявило исследование

В новом исследовании ученые заключили, что люди, регулярно потребляющие 400 мг кофеина в день или еще больше этого количества в течение длительного времени, имеют более высокий риск сердечных заболеваний. Результаты исследования были представлены в августе на конференции ACC Asia 2024 в Нью-Дели, Индия.

Целью ученых было определение особенностей влияния длительного потребления кофеина на здоровье сердца, в частности, на стабильность частоты сердечных сокращений и давления.

Регулярное употребление кофеина может нарушить работу парасимпатической системы, что приведет к повышению АД и частоте сердечных сокращений, отмечает автор исследования Нэнси Кагатхара.

В исследовании приняли участие 92 человека в возрасте от 18 до 45 лет, не имевших повышенного артериального давления. Регулярное потребление кофеина определялось как употребление напитков, содержащих кофеин, не менее пяти дней в неделю в течение более года. К таким напиткам принадлежали кофе, чай, а также газированные напитки с тонизирующим эффектом, как Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Sting, Monster.

400 мг кофеина примерно соответствует 4 чашкам кофе, 10 банкам когда-либо двум энергетическим напиткам. Около 20% участников потребляли более 400 мг кофеина в день. Среди них преобладали женщины, проживавшие в городах, работавшие на руководящих должностях или занимавшиеся бизнесом.

Перед 3-минутным степ-тестом всем участникам измеряли пульс и АД. Замеры повторяли через 1 минуту и 5 минут после теста.

Согласно полученным результатам, потребление свыше 400 мг кофеина (порция эспрессо) в день оказывает существенное влияние на вегетативную нервную систему, что приводит к постепенному повышению частоты сердечных сокращений и артериального давления. Через 5 минут после теста у тех, кто употреблял более 600 мг кофеина в день, наблюдался значительно повышенный пульс и заметно более высокое артериальное давление.

Это небольшое исследование выявило связь между увеличением ежедневного потребления кофеина и замедленным восстановлением АД и частоты сердечных сокращений после физической нагрузки. Длительное повышение АД может потенциально увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем опасно высокое давление

Высокое артериальное давление или гипертония со временем может ослабить сердце, что приводит к развитию различных хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, хронические заболевания почек, а также деменция. Среди факторов, способствующих повышению давления, можно выделить употребление алкоголя, курение, потребление соли, возраст и наследственность. Новые исследования также показывают, что высокие дозы кофеина могут быть фактором риска гипертонии из-за его влияния на вегетативную нервную систему.

Чрезмерное ежедневное потребление кофеина может вызвать кратковременное учащенное сердцебиение, раздражительность, тревогу, головную боль и бессонницу. В долгосрочной перспективе это может привести к гипертензии и даже потере костной ткани.

Как правильно употреблять напитки с кофеином

Умеренное ежедневное потребление кофеина имеет несколько преимуществ для здоровья, в частности, снижение риска сердечной недостаточности, диабета 2 типа, рака печени и эндометрия. Предыдущие исследования показали, что умеренное потребление кофеина может быть полезно для здоровья сердца и печени.

Простое правило для употребления кофеина заключается в том, чтобы прислушиваться к своему организму и отслеживать, как на вас влияют кофе, чай или энергетические напитки. Важно знать, сколько кофеина содержится в этих напитках, чтобы контролировать его потребление в течение дня и понять, когда следует остановиться.

Воздействие кофеина на каждого человека может быть разным. К примеру, кофе может иметь другой эффект, чем чай либо энергетические напитки. Кроме того, кофе и чай являются лучшими вариантами для потребления кофеина, поскольку они содержат дополнительные биоактивные соединения, которые, как показывают исследования, могут быть полезны для здоровья.

Для поддержания АД в пределах нормы также полезны регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, уменьшение потребления соли, поддержание здорового веса, отказ от табака и ограничение или отказ от алкоголя.