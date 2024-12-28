Катя Chilly возмутилась Ханукией в центре Киева. Антонюк назвала ее "одной из толпы быкоты"

Катя Чили возмутилась Ханукией

Так, певица решила прокомментировать то, что в столице была установлена самая большая в Европе Ханукия.

"В центре украинского государства в столице Украины, во время войны за Украину, должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности, уважении и почете. Уважение в первую очередь должно быть к своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняют это государство и народ", - написала Катя.

Пост Кати Чили (скриншот)

Пост певицы спровоцировал споры среди комментаторов. Не все оценили возмущение Кати.

"Все культуры, этносы, проживающие в Украине (кроме понятно кого, конечно, с кем у нас война) заслуживают уважения, свое место в публичном пространстве и обогащают нашу страну своим многообразием. В Киеве, Украине найдется место и ханукии, и колядникам, которые вчера ходили со звездами, и мусульманскому месяцу. Простите, не ожидала от вас такой зашоренности, недальновидности, нетолерантности. Будто пост написала совковая антисемитка под 80 лет, а не человек, который большую часть жизни провел в независимой Украине", - написала одна из пользовательниц.

Впоследствии Катя Chilly еще раз высказалась о Ханукии и попыталась объяснить свое мнение. По словам, артистки, сейчас нужно защищать украинские символы, а сама она "подняла вопрос защиты нашей государственности".

"Радует то, что теперь многие знают, что рождественскими символами Украины являются дидух и рождественская колядницкая звезда, а трезубец все еще является государственным символом нашей страны. П.с. Как дела, белые пальто? Много еще погибнет за Украину. Меня интересует, кому достанется Украина и будет ли она существовать. Нас перебьют в одиночку, как моего брата, когда стихнет шумок, или вместе, как на фронте?" - заявила певица.

Второй пост Кати Чили (скриншот)

Реакция Эммы Антонюк

Посты Кати журналистка прокомментировала в Stories. Она вспомнила, как в 2007 году певица выступала в Черновцах.

"У нее не попсовое творчество, песни отличались от других исполнителей. В толпе было много быкоты, которая свистела и кричала, чтобы вышел другой исполнитель. Потом на сцене появился Положинский. Они с Катей должны были спеть "Понад хмарами", - рассказала Антонюк.

Антонюк высказалась о Кате Чили (скриншот)

И тогда, как заявила Эмма, певица едва не плакала и говорила, что ее не любят. Потому что публика хотела слышать другие песни, не такие, которые исполняла Катя.

"Мне было так жаль. Потому что публика не ценила разнообразие и не терпела ее

инаковость. Я хотела ее обнять искренне, по-человечески. А в 2024-м она сама стала одной из такой толпы быдла", - заявила Антонюк.

Антонюк раскритиковала Катю Чили (скриншот)

"Рождество, кстати, это праздник рождения христианского Бога в человеческом облике, который проповедовал любовь, милосердие, принятие и мудрость. Все то, чего не хватило Кате в эти праздничные дни", - резюмировала Эмма.

Антонюк о Кате Chilly (скриншот)

Как ответила певица

После всего этого Катя разместила еще один пост. В нем она прокомментировала реакцию украинцев на свои заявления.

"Ну что, друзяки? Теперь многим из вас известен механизм распни-распни и как это стало возможным. Все в белом смотрим киношку. Этот страх сидит так глубоко в теле, да? "Не высовывайся", потому что собьет машина, заморят голодом, заберут должность, расстреляют, посадят на учет. "Лучше тихонько", да? Ответов не нужно. Друзяки", - написала она.

Катя Чили отреагировала на критику (скриншот)