В католицьку страсну п'ятницю над Землею зійде унікальний Місяць

Унікальний рожевий Місяць зійде над Землею сьогодні, 19 квітня, в день страсної п'ятниці, яку в католицькій релігійній традиції відзначають саме в цей день. Про це повідомляє CNN.

Крім того, що Місяць буде незвичайного кольору, він буде дуже близько від земної орбіти, тому буде здаватися більше, ніж зазвичай.

Супутник Землі буде мати рожевий колір через пил, туман і дим в атмосфері.

Тисячі років тому людство відстежувало пори року з допомогою місячного календаря, тому квітневий "рожевий Місяць" оголошував про початок весни.

Наступний повний Місяць, під назвою "квітковий", можна буде побачити 18 травня.

Повний місяць у квітні - рожевий Місяць зійде 19 квітня (фото: соцмережі)

Астрологи вважають, що квітнева повня завжди породжує в людях бурю пристрастей і енергії, це може призвести як до дратівливості, так і до життєвих змін. Все залежить від того, чи правильно ви використовуєте потік енергії.

У цей період у людей буде загострена інтуїція, астрологи вважають, що до неї варто прислухатися.

До речі, повню завжди пов'язували з відродженням та новими починаннями. Тому якщо є щось, що ви давно хотіли спробувати, але ніяк не вирішувались, у вас тепер є час.

Нагадаємо, астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенка, п'ятниця, 19 квітня.

Раніше ми писали про те, коли у квітні будуть найсильніші магнітні бурі.