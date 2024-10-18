Екатерине Тышкевич едва не ампутировали руку: что известно

Актриса Екатерина Тышкевич, страдающая постоянными головными болями, призналась, что в прошлом году ей едва не ампутировали руку.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой анонс документального детектива "Анатомия дива", который выйдет на телеканале "1+1 Украина".
Так, долгое время врачи не могли определить причину невыносимых мигреней у актрисы.
Ей приходилось принимать сильные препараты, чтобы хоть как-то облегчить боль. В декабре 2023 года она оказалась в реанимации с диагнозом сепсис, и врачи больше недели боролись за ее жизнь.
Инфекция, поразившая Екатерину, проявилась с исключительной агрессивностью и стремительно распространилась, что повлекло за собой отказ внутренних органов.
Знаменитость погрузили в медикаментозную кому, чтобы подготовиться к экстренной операции. В связи с сильным отеком руки, вызванным неизвестной инфекцией, родные были вынуждены дать согласие на возможную ампутацию.
Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Муж и мать Екатерины сохраняли надежду на благополучный исход, тогда как врачи приступили к сложной операции. Все это время ее мама ждала новостей, находясь в кафе рядом с больницей, ожидая звонка от медицинского персонала.
Вскоре врач связался с ней и сообщил, что руку удалось сохранить, и что отек постепенно начнет спадать.
После хирургического вмешательства состояние актрисы начало улучшаться. Когда Тышкевич пришла в себя, то увидела, что ее родные находятся рядом.
"Помню, как открыла глаза и сразу увидела Валика, моего мужа, который сидел на стуле. Он сразу взял меня за руку и начал говорить: "Ты справишься, я знаю, что тебе страшно и ты растеряна, но все будет хорошо, я здесь". Я почувствовала по взглядам врачей и родителей, что они пережили сплошной ужас", - вспомнила звезда.
Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
О болезни Екатерины стало известно летом 2022 года. Она уже много лет страдает от постоянных сильных головных болей, которые не проходят. Несколько лет назад состояние актрисы ухудшилось, и она перестала подниматься с постели.
Тышкевич признавалась, что боль настолько сильная, что ей трудно открывать глаза и даже говорить. Ежедневно ей приходилось принимать около 17 таблеток, однако они негативно сказывались на ее здоровье.
С началом полномасштабной войны препараты перестали оказывать нужный эффект. В Украине она прошла через множество вариантов лечения, но врачи так и не смогли поставить точный диагноз.
Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Поскольку в Украине врачи не смогли помочь Екатерине, она решила отправиться на лечение за границу. Средства на лечение удалось собрать благодаря поддержке неравнодушных людей, поскольку из-за полномасштабной войны актриса осталась без работы.
Изначально планировалась поездка в Германию, но позже ей порекомендовали обратиться в диагностический центр в Дании. Однако возникла сложность: врачи в Дании не могли принять ее сразу, а времени для ожидания у Екатерины не оставалось.
Екатерине посоветовали отправиться на запад Украины, что она и сделала. Там аристка проходила различные оздоровительные процедуры, занималась медитацией и наслаждалась чистым горным воздухом.
Со временем ее самочувствие улучшилось. Вернувшись в Киев, Тышкевич начала новый курс лечения. Кроме того, она старалась избегать стрессовых ситуаций и работала с психологом.
Уже потом в декабре 2023 года она 10 дней пробыла в реанимации, три из которых - в коме.
Уже в декабре 2023 года она 10 дней пробыла в реанимации, три из которых - в коме.
Екатерина Тышкевич в реанимации (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Через некоторое время врачам наконец-то удалось установить точный диагноз - соматоформную головную боль, вызванную функциональной поломкой мозга. Болезнь появилась из-за нарушения биохимии в мозге вследствие послеродовой травмы.
Ранее Екатерина Тышкевич сообщила об ухудшении состояния.
Также она и ее муж показали французскую любовь на фоне Карпат.