Катастрофа в Чугуєві: донька штурмана писала татові СМС за хвилину до трагедії

Авіакатастрофа в Чугуєві забрала життя 26 людей. У ній зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Серед загиблих був і 28-річний штурман Олексій Остапенко. У нього залишилася дружина і семирічна донька.

Жінка офіцера розповіла, що чоловік жив польотами, більше нічого робити і не вмів і не хотів. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Це його професія, це його покликання. Тому що ось прям чогось іншого, як літати, він не вмів. Дійсно, ось навіть елементарне. Поміняти кран не міг. У мене чоловік не розумів нічого, крім літаків", - розповідала вона журналістам.

Дружина загиблого штурмана зазначила, що за хвилини до непоправного семирічна донька спілкувалася з батьком телефоном, вони листувалися. Потім з ним зник зв'язок, але дівчинка маму заспокоювала, що тато вийде ще на зв'язок.

"Мені дитина сказала: "Мамо, почекай. Він, може бути, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу цю переписку. Мене це не те, щоб зачепило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в цей момент", - сказала дружина загиблого штурмана.

Відзначимо, що в жахливій катастрофі літака вижив лише один курсант. Зараз 20-річний В'ячеслав Золочевський знаходиться в лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.

Як ми раніше писали, єдиний вцілілий у катастрофі в Чугуєві потребує допомоги.

Раніше у Харківській ОДА назвали версії катастрофи Ан-26. Попередніми версіями вважають недбалість, теракт і несправність техніки.