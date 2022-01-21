Каталася на тюбінгу і отримала моторошні травми: у Харкові жінка впала в кому

Як розповіли очевидці, жінка під час спуску на місцевій гірці для тюбінга не впоралася з керуванням і вилетіла в замет. На жаль, слідом за нею їхав чоловік на надувних санках, який впав на неї зверху.

Жінку негайно госпіталізували. У неї діагностовано черепно-мозкову травму і зараз вона знаходиться в реанімації, в комі. Медики поки ніяких прогнозів не дають.

Сім'я постраждалої витратила на лікування вже понад 10 тисяч гривень. Вони сподівалися на компенсацію від приватного лижного комплексу, але там на зв'язок не виходять.

Мало того, виявилося, що гірка з тюбінгом нікому не належить за документами. Претензії лижний комплекс не приймає, а на вході стоїть пам'ятка для відвідувачів про те, що люди тут катаються на свій страх і ризик.

У будці біля входу на гірку сидить менеджер, який управляє прокатом. Він чесно зізнається, що аптечка у нього є, а ось допомогу надавати він не вміє.

У прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження і зараз з'ясовуються всі обставини події.

У Харкові жінка потрапила в реанімацію після відвідування лижного спуску