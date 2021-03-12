Каскад найсильніших магнітних бур накриє у березні: названі всі небезпечні дати

Магнітні бурі у березні будуть йти одна за одною майже підряд і дві з них можуть доставити масу неприємностей. Фахівці назвали найнебезпечніші дати в березні 2021 року.

Найближча магнітна буря очікується 14-15 березня. Вона буде помірною, але достатньою для того, щоб багато людей відчули погіршення самопочуття і головні болі.

Наступна буря накриє Землю 18 березня за даними фахівців вона буде мати не менш 5 балів. Штормити буде також 19 березня та 20-21 березня. Тільки до 22 березня магнітосфера заспокоїться.

Така буря може не тільки сильно відбитися на самопочутті людей, але і вивести з ладу техніку. Всі важливі справи та далекі поїздки краще перенести й не піддавати себе ризику.

Сильна магнітна буря накриє Землю в кінці березня – з 28 по 30 число. Перший день буде дуже небезпечний, а потім вплив магнітних хвиль піде трохи на спад. Полегшення настане лише 31 березня.

Магнітні бурі березні 2021 року

Такі каскади та перепади можуть діяти навіть на здорових людей. Можливі проблеми зі сном, сильна втома, порушення працездатності, дратівливість, апатія, скачки артеріального тиску, головні болі та погіршення хронічних захворювань. Особливо обережними слід бути людям із захворюваннями серцево-судинної системи.

Як допомогти організму в такі дні: