Каскад найсильніших магнітних бур накриє у березні: названі всі небезпечні дати
Магнітні бурі у березні будуть йти одна за одною майже підряд і дві з них можуть доставити масу неприємностей. Фахівці назвали найнебезпечніші дати в березні 2021 року.
Коли варто очікувати сильних магнітних бур, повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Найближча магнітна буря очікується 14-15 березня. Вона буде помірною, але достатньою для того, щоб багато людей відчули погіршення самопочуття і головні болі.
Наступна буря накриє Землю 18 березня за даними фахівців вона буде мати не менш 5 балів. Штормити буде також 19 березня та 20-21 березня. Тільки до 22 березня магнітосфера заспокоїться.
Така буря може не тільки сильно відбитися на самопочутті людей, але і вивести з ладу техніку. Всі важливі справи та далекі поїздки краще перенести й не піддавати себе ризику.
Сильна магнітна буря накриє Землю в кінці березня – з 28 по 30 число. Перший день буде дуже небезпечний, а потім вплив магнітних хвиль піде трохи на спад. Полегшення настане лише 31 березня.
Магнітні бурі березні 2021 року
Такі каскади та перепади можуть діяти навіть на здорових людей. Можливі проблеми зі сном, сильна втома, порушення працездатності, дратівливість, апатія, скачки артеріального тиску, головні болі та погіршення хронічних захворювань. Особливо обережними слід бути людям із захворюваннями серцево-судинної системи.
Як допомогти організму в такі дні:
- Дотримуватися режиму сну і спати не менше 8 годин на добу.
- Знизити фізичні навантаження, але обов'язково робити ранкову зарядку і гуляти на свіжому повітрі.
- Уникати конфліктів, стресу, не вплутуватися в суперечки та сварки.
- Відмовитися від жирної та смаженої їжі, алкоголю. Знизити кількість кави та пити побільше води.
- Для поліпшення стану можна приймати контрастний душ, розслаблюючу ванну, плавати в басейні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.
А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.