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Кассир избил дверью. В "обменке" Одесcы женщине отказались менять доллары

В Одессе в обмене валют побили женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одном из пунктов обмена валют в Одессе женщине отказались поменять доллары на гривны. Более того, жительницу города избили дверью.

Об этом инциденте написали в Telegram-канале Одесса.Info.

Детали скандала в "обменке" Одессы

Женщина обратилась в пункт обмена валют по адресу Академика Сахарова, 1-А, который находится в магазине "Копейка".

Она хотела поменять 200 долларов, но кассир грубо швырнула деньги.

"Только поднесла к окошку кассира, как она сразу вышвырнула их со словами Инкассо. Я спросила: "А что это?". На что человек начал грубить, выгонять и тыкать пальцем в какую-то бумажку", - рассказала пострадавшая.

"Я сказала, что это незаконно не менять валюту, потому, что она не изношена", - добавила жительница Одессы.

После этого, по словам женщины, кассир вышел из кабины и начал ее избивать дверью.

В обменном пункте валюты избили женщину (фото: Одесса.Info)

Для справки

Недавно Национальный банк Украины сообщил, что будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований. Никаких комиссий за обмен старых или изношенных купюр быть не может.

В этой же ситуации - женщина пришла в "обменку" не с изношенными купюрами, но нарвалась на такое хамство и насилие.

Читайте также, 5 действенных советов, как распознать фальшивые доллары.

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ОдессаизбиениеОбмен валютженщины