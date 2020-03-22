Кашляв в автобусі: у Львові побили пасажира і виволокли за ногу на вулицю (відео)

Карантин в Україні через коронавірус привів до транспортного колапсу і викликав масу конфліктних ситуацій через обмеження на проїзд у маршрутках, автобусах, тролейбусах і трамваях, куди пускають тільки по 10 людей. Черговий інцидент стався у Львові, де пасажири автобуса напали на чоловіка в салоні за кашель.

Конфлікт і брутальні дії в громадському транспорті зняли на відео, після чого ролик пішов у мережу.

На кадрах видно, як на чоловіка з кулаками накинувся один з пасажирів - потерпілий отримав удар в обличчя. Після цього його схопили за ногу і стали тягнути на вулицю із салону. Нещасний схопився рукою за поручень і пручався, але в підсумку його таки виволокли з транспорту на зупинку, де бійка продовжилася.

Очевидці події розділилися на дві сторони - одні вимагали від чоловіка покинути автобус, а інші закликали припинити його бити.

Зазначається, що до таких агресивних дій з боку пасажирів призвів просто кашель чоловіка в салоні транспорту.

До речі, ніхто з присутніх не був у масці, хоча це є однією з карантинних вимог для пасажирів.

Подивитися відео інциденту у львівському автобусі можна за цим посиланням (попереджаємо - присутня нецензурна лайка і сцени насильства!)

В коментарях до ролика користувачі мережі висловлюють своє обурення через подібні дії - юзери пишуть, що коронавірус скоро стане лакмусовим папірцем і перевіркою на людяність, а також побоюються, що через чхання взагалі можуть просто вбити.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Павла Ткаченка

Як повідомлялося раніше, в Одесі за "карантинний" день зафіксували 79 затримок через те, що люди перекривали рух практично на всіх напрямках - пасажири також били водіїв та розбивали камінням скло у транспорті.