Коли немає кашлю: Комаровський вказав на ознаки небезпечної хвороби

Доктор Комаровський розповів про симптоми небезпечного, особливо для маленьких дітей, захворювання - пневмонії. Підступність цієї хвороби полягає в тому, що вона може протікати без кашлю. Адже саме цей симптом є для батьків основним "дзвіночком", що дитина не в порядку.

На своїй сторінці в Instagram відомий український педіатр порадив батькам звернути увагу на інші ознаки хвороби.

Комаровський розповів про симптоми пневмонії без кашлю (фото: unsplash.com)

Як розпізнати пневмонію, коли немає кашлю

Прискорене дихання.

Млявість.

Блідість шкіри.

Підвищена стомлюваність.

Дитині стало гірше після поліпшення.

Температура тіла не відповідає стану (на градуснику 37,3, а погано, як при 39).

Головне, що варто пам'ятати батькам, пневмонія найчастіше проявляє себе не кашлем, а станом, за яким можна сказати "щось не так, як завжди".

На такі тривожні симптоми зазвичай в першу чергу звертає увагу мама. Саме вона знає, як дитина їсть, грає, дивиться. А при пневмонії чітко проявляється зміна в поведінці та стані малюка.

"Ось це "щось не так" не обов'язково має включати в себе кашель, іноді навіть пояснити важко - наприклад, "очі сумні", але мама чітко відчуває нетиповість ситуації", - пише педіатр.

При таких підозрах Комаровський радить показати дитину лікарю.