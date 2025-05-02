Каша для похудения с необычным ингредиентом: готовится очень легко

Овсянка - один из самых популярных завтраков среди тех, кто следит за фигурой. Но даже такое полезное блюдо может стать еще более эффективным для похудения, если знать, чем его дополнить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу семейного врача Джен Чи Оой.

Как приготовить кашу

Врач раскрыла свой любимый рецепт завтрака, который не только полезен, но и содержит ингредиент, который может помочь в похудении.

Сначала она приготовила овсяную кашу, которая, по ее словам, богата витаминами, такими как кальций, железо и витамин D.

Однако, медик считает, что сама по себе текстура этой каши "слишком гладкая" на ее вкус, поэтому она добавляет горсть обычных овсяных хлопьев. Затем она добавляет еще один компонент, который может показаться несколько неуместным в сочетании с кашей.

Речь идет о яйце, которое может увеличить потребление белка и способствовать потере веса.

"Если сделать это, когда каша густеет, и продолжать помешивать, получится вкусная кремовая текстура", - добавила она.

Идея добавлять яйцо в кашу может показаться непривлекательной, но врач уверяет, что вы не почувствуете его вкуса в каше. Добавление этого ингредиента может обеспечить полезное действие на кашу.

Почему полезно есть яйца утром

Целые яйца - это источник питательных веществ, содержащий почти все необходимые питательные вещества. Они могут похвастаться одним из самых низких соотношений энергетической ценности к питательным веществам среди всех продуктов и обеспечивают организм некоторыми из труднодоступных питательных веществ, таких как витамины D и B12, а также минерал йод.

Яйца также содержат все девять незаменимых аминокислот, необходимых для роста, развития и восстановления. Это важно, поскольку организм не может производить эти аминокислоты и должен получать их из рациона. Содержание белка в яйце также способствует сытности.

К тому же яйца могут помочь контролировать уровень гормона голода грелина и дольше усиливать чувство сытости. Это делает их лучшим выбором для завтрака, поскольку они помогают ограничить перекусы, что приводит к потреблению меньшего количества калорий и потенциально может способствовать потере веса.