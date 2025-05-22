Картофель и похудение: способствует ли овощ набору веса?

Картофель - один из самых популярных продуктов на украинских столах. Однако те, кто стремятся похудеть, часто относятся к нему с осторожностью. Действительно ли этот овощ - враг стройной фигуры?
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, как полезно приготовить картофель.
Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что картофель (в отварном виде) содержит всего 83 калории на 100 г.
Овощ содержит крахмал, часть которого, в холодном виде становится резистентным. Также клетчатку и большое количество витамина С, группы B и калия.
К тому же имеет высокий индекс насыщения, что может помочь уменьшить общее количество потребляемой пищи.
Проблема картофеля лишь в том, что большинство украинцев ест этот овощ в виде фри, чипсов или пюре. А в таких блюдах присутствует большое количество масла.
Не ешьте его с жирными соусами или майонезом. Вместо этого сочетайте с:
Чтобы потребление картофеля способствовало вашим целям по похудению, стоит готовить по полезным рецептам. Вот несколько идей:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Карины Боховисовой и сайт LifeMD.