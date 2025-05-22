Картофель и похудение: способствует ли овощ набору веса?

Влияние картофеля на похудение

Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что картофель (в отварном виде) содержит всего 83 калории на 100 г.

Овощ содержит крахмал, часть которого, в холодном виде становится резистентным. Также клетчатку и большое количество витамина С, группы B и калия.

К тому же имеет высокий индекс насыщения, что может помочь уменьшить общее количество потребляемой пищи.

Проблема картофеля лишь в том, что большинство украинцев ест этот овощ в виде фри, чипсов или пюре. А в таких блюдах присутствует большое количество масла.

Не ешьте его с жирными соусами или майонезом. Вместо этого сочетайте с:

нежирным мясом или рыбой

овощами

легким йогуртовым соусом или зеленью

Идеи полезных рецептов

Чтобы потребление картофеля способствовало вашим целям по похудению, стоит готовить по полезным рецептам. Вот несколько идей: