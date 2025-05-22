Картофель и похудение: способствует ли овощ набору веса?
Картофель - один из самых популярных продуктов на украинских столах. Однако те, кто стремятся похудеть, часто относятся к нему с осторожностью. Действительно ли этот овощ - враг стройной фигуры?
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, как полезно приготовить картофель.
Влияние картофеля на похудение
Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что картофель (в отварном виде) содержит всего 83 калории на 100 г.
Овощ содержит крахмал, часть которого, в холодном виде становится резистентным. Также клетчатку и большое количество витамина С, группы B и калия.
К тому же имеет высокий индекс насыщения, что может помочь уменьшить общее количество потребляемой пищи.
Проблема картофеля лишь в том, что большинство украинцев ест этот овощ в виде фри, чипсов или пюре. А в таких блюдах присутствует большое количество масла.
Не ешьте его с жирными соусами или майонезом. Вместо этого сочетайте с:
- нежирным мясом или рыбой
- овощами
- легким йогуртовым соусом или зеленью
Идеи полезных рецептов
Чтобы потребление картофеля способствовало вашим целям по похудению, стоит готовить по полезным рецептам. Вот несколько идей:
- вареный картофель с травами - отварите целый картофель или нарежьте его кубиками, затем смешайте со свежей зеленью, такой как петрушка, укроп или лук, а также добавьте немного оливкового масла, соли и перца. Это простое и вкусное блюдо без лишних калорий
- острый запеченный картофель - нарежьте картофель ломтиками и смешайте с оливковым маслом, паприкой, чесночным порошком и кайенским перцем. Запекайте в духовке до хрустящей корочки, чтобы получить здоровую альтернативу картофелю фри. Этот метод усиливает натуральный вкус картофеля без необходимости жарить его во фритюре
- картофельное пюре с греческим йогуртом - готовьте картофельное пюре, используя обычный греческий йогурт вместо сливочного масла. Это не только уменьшает содержание жира, но и добавляет кремовой текстуры и белка, что делает ваше блюдо более питательным
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Карины Боховисовой и сайт LifeMD.