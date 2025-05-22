Картофель и похудение: способствует ли овощ набору веса?

Картофель - один из самых популярных продуктов на украинских столах. Однако те, кто стремятся похудеть, часто относятся к нему с осторожностью. Действительно ли этот овощ - враг стройной фигуры?

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, как полезно приготовить картофель.

Влияние картофеля на похудение

Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что картофель (в отварном виде) содержит всего 83 калории на 100 г.

Овощ содержит крахмал, часть которого, в холодном виде становится резистентным. Также клетчатку и большое количество витамина С, группы B и калия.

К тому же имеет высокий индекс насыщения, что может помочь уменьшить общее количество потребляемой пищи.

Проблема картофеля лишь в том, что большинство украинцев ест этот овощ в виде фри, чипсов или пюре. А в таких блюдах присутствует большое количество масла.

Не ешьте его с жирными соусами или майонезом. Вместо этого сочетайте с:

нежирным мясом или рыбой

овощами

легким йогуртовым соусом или зеленью

Идеи полезных рецептов

Чтобы потребление картофеля способствовало вашим целям по похудению, стоит готовить по полезным рецептам. Вот несколько идей: