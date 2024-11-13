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Карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которым улыбнется Фортуна. Расправляйте крылья

Среда 13 ноября 2024 21:01
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Карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которым улыбнется Фортуна. Расправляйте крылья Гороскоп на четверг (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

В четверг, 14 ноября, Фортуна щедро осчастливит представителей четырех знаков Зодиака. Карты Таро сулят им невероятный день.

Кому гороскоп на 13 ноября сулит огромный сюрприз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Близнецы

В четверг вы сможете принять правильное решение, которое многое изменит в вашей жизни. Фортуна решила вам помочь, а потому переживать и бояться точно не нужно. Однако помните, что любой успех можно спугнуть - разделите свое счастье с теми, кто не может похвастаться таким же везением.

Скорпион

Карты Таро сулят вам интересный день. Вы сможете узнать то, что от вас скрывали. Больше никаких секретов и интриг, вся правда всплывет на поверхность. Не бойтесь прекратить общение с теми, кто мешал вам найти счастье. Сжигайте мосты и начинайте жить так, как хотели. Фортуна вам в этом поможет.

Овен

Не стоит зацикливаться на чем-то одном. И если вы понимаете, что какое-то дело не приносит желаемого результата - почему бы просто не начать трудиться над чем-то другим? Прислушайтесь к советам и обратите внимание на знаки, которые посылает Вселенная. Вы уже в шаге от грандиозных перемен.

Стрелец

Постарайтесь взять все в свои руки. Не стоит перекладывать ответственность на других, особенно если на кону стоит ваше счастье. Пора расправлять крылья и добиваться успехов. Поцелуй Фортуны поможет вам реализоваться и наконец-то найти то, что вы так давно искали.

К слову, читайте полный Таро-гороскоп до конца недели.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака видят будущее в своих снах.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Astrotwins.

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