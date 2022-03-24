Карта заправок України, де прямо зараз можна купити бензин

Де придбати бензин в Україні

Переглянути актуальну інформацію про АЗС України можна на онлайн-мапі ресурсу OPIR. Для цього необхідно встановити фільтр "Пальне".

Згідно з картою, найбільшу кількість заправок, де зараз можна купити бензин, відкрито у Києві та західних областях країни.

Графік роботи АЗС може залежати від часу комендантської години у конкретному місті. Також на карті вказані обмеження за допустимими обсягами палива (за їх наявності), доступні фори оплати та режим роботи для кожної заправки.

Заправки у Києві

Список АЗС столиці доступний у додатку "Київ Цифровий", а також на онлайн-мапі.

У Києві наразі працюють мережі:

WOG – більшість заправок працюють тільки для спецтранспорту. На інших введено ліміт на А92, ДП - до 20 л, заправка по талонах - до 40 л.

OKKO – працюють цілодобово. На деяких АЗС мережі ліміт на бензин A-92, A-95 – не більше 30 л; Pulls95 – не більше 50 л. Для великогабаритного транспорту – ліміт ДП 100 л.

SOCAR – АЗС у Києві працюють за графіком 09:00 – 17:00, а також є дві заправки самообслуговування через SOCAR PAY.

KLO – немає обмежень літражу, готівковий та безготівковий розрахунок.

АЗС у Харкові

Харків протягом кількох тижнів перебуває під постійним обстрілом, тому кількість працюючих АЗС суттєво скоротилася.

Заправитися в місті можна на ОККО з 09:00 до 15:30. Діє ліміт: A-92, ДП, PULLS Diesel – до повного бака; А-95 - до 20 літрів.

Заправки ОККО в Харкові (скріншот okko.ua)

Також відкрито заправки БРСМ-Нафта, Укрнафта, Motto. WOG у Харкові на даний момент працює тільки для спецтранспорту.

Заправки у Дніпрі

У Дніпрі працюють АЗС ОККО, WOG, SOCAR. На багатьох заправках WOG обслуговують тільки спецтранспорт, для цивільних авто діють обмеження: А92, ДП - до 20 л, заправка по талонах - до 40 л.

На ОККО у Дніпрі заправляють A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel – до повного бака; А-95 – для всіх до 20 літрів; за паливними картками та талонами - до повного бака.

Заправки у Запоріжжі

У Запоріжжі заправка WOG на Сонячному шосе працює з 08:00 до 19:00 з лімітами: А92, ДП - до 20 л, заправка по талонах - до 40 л. Решта АЗС компанії заправляють лише спецтранспорт.

На ОKKO у Запоріжжі діють обмеження A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel – до повного бака; А-95 – для всіх до 20 літрів; за паливними картами та талонами до повного бака; ГАЗ – без обмежень. Графік роботи заправок 08:00 – 18:00.

АЗС у Запоріжжі (скріншот opir.org)

АЗС у Львові

Заправки ОККО працюють у різних районах міста цілодобово. Обмеження:

A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel – до повного бака;

А-95 – для всіх до 20 літрів;

за паливними картками та талонами - до повного бака.

Режим роботи АЗС WOG у Львові залежить від комендантської години. На даний момент – з 07:00 до 22:00. Приймають оплату готівкою та банківською картою. Ліміти:

А92, ДП – до 20 л;

Інші види палива – без ліміту;

Заправка по талонах – ліміт до 40 л;

Паливна карта – згідно з лімітами картки;

Гаманець ПРАЙД – ліміт до 100 л;

Заправка дозволяється лише у бак авто.

Також у Львові можна заправити авто на АЗС мережі SOCAR. У місті та області працює 6 заправок. Доступно паливо NANO ДП, NANO 98, NANO 95, Diesel Nano Extro.