В Карпатах скоро зацветет "червона рута": на каких маршрутах искать чудо-цветок

Все слышали об этом цветке и даже много кто его видел, но вот не знал, что это именно "червона рута", которую воспевают в популярной композиции Владимира Ивасюка. Ботаническое название этого растения - рододендрон карпатский. Растет он на высокогорье Карпат и цветет с июня по июль.
О том, на каких маршрутах искать "червону руту", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В переводе с греческого рододендрон означает розовое дерево. Это низкорослый вечнозеленый кустик, который зацветает алым цветом.
Увидеть цветение рододендрона можно на высоте более 1 500 метров. Он растет на склонах массивов Черногоры, Мармароша и Свидовца. Это растение находится под охраной Карпатского биосферного заповедника.
Рододендрон способен разбрасываться целыми коврами на склонах гор, чем привлекает туристов. Поэтому в июне многие путешественники отправляются именно на поиски этого цветка.
Пурпурные цветки собраны в соцветия и растут на низких ветках. Это связано с природно-климатическими условиями высокогорья - постоянные ветры и тяжелые снежные покровы зимой не дают растению вырасти высоким.
Отметим, что рододендрон карпатский занесен в Красную книгу, поэтому его срывать нельзя. За это предусмотрен штраф. Ботаники отмечают, что последнее время распространение этого растения уменьшается. Кстати, кроме Карпат, рододендрон растет еще на Балканах.
Увидеть "червону руту" можно на склонах Черногорского и Свидовецкого хребтов на маршрутах Карпатского биосферного заповедника:
Ранее мы писали о том, что в Украине зацвел редкий краснокнижный цветок.
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При подготовке публикации использовали материалы: Карпатский биосферный заповедник, Википедия.